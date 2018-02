Syrie: Guterres veut l'arrêt des combats, vote prochain de l'ONU sur un cessez-le-feu

Nations unies (Etats-Unis) - Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a réclamé mercredi un arrêt immédiat des combats dans la zone rebelle de la Ghouta orientale, assiégée par le régime syrien, alors que le Conseil de sécurité est appelé à voter prochainement sur un cessez-le-feu d'un mois en Syrie.Selon Antonio Guterres, la Ghouta orientale est devenue "l'enfer sur Terre". "J'appelle toutes les parties impliquées à un arrêt immédiat de toute action de guerre dans la Ghouta orientale afin de permettre une aide humanitaire à ceux qui en ont besoin", a-t-il déclaré au Conseil de sécurité.Selon des diplomates, la plus haute instance de l'ONU est appelée à voter dans les jours à venir sur un projet de résolution imposant un cessez-le-feu d'un mois en Syrie.L'élaboration du texte a été particulièrement laborieuse. Cela fait plus de 15 jours que les agences de l'ONU sur le terrain ont réclamé au Conseil de sécurité une trêve urgente pour acheminer de l'aide humanitaire et évacuer des blessés et des malades.Le 8 février, la plus haute instance de l'ONU n'était pas parvenue à faire d'avancée concrète lors d'une réunion, l'ambassadeur russe Vassily Nebenzia soulignant qu'un cessez-le-feu humanitaire "n'était pas réaliste".Le projet de résolution, rédigé par la Suède et le Koweït et amendé plusieurs fois, impose un cessez-le-feu de 30 jours en Syrie pour un accès humanitaire immédiat. Un diplomate a indiqué sous couvert d'anonymat s'attendre à une abstention sur ce texte de la Russie, premier soutien de Damas.Le texte prévu ne s'applique pas à la lutte contre les groupes jihadistes Etat islamique et Al-Qaïda. Il permettrait ainsi au gouvernement syrien de poursuivre ses attaques notamment dans la province d'Idleb, selon des diplomates.Le projet dit qu'un cessez-le-feu entrera en vigueur 72 heures après l'adoption du texte par le Conseil de sécurité. La livraison d'une aide humanitaire urgente (médicaments et nourriture) débuterait 48 heures après le début du cessez-le-feu.Des levées de siège dans la Ghouta orientale, à Yarmouk, Foua et Kafraya seraient aussi imposées et des évacuations médicales permises.Plus de 13,1 millions de Syriens ont actuellement besoin d'aide humanitaire, dont 6,1 millions de déplacés à l'intérieur du pays depuis le début de la guerre civile il y a près de sept ans. Le conflit a fait plus de 340.000 morts.(©AFP / 21 février 2018 16h41)