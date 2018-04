Paris - La France et les Etats-Unis sont "déterminés à poursuivre leurs actions au sein de la coalition internationale" antijihadiste en Irak et en Syrie, a déclaré mercredi la présidence française, après que Donald Trump a annoncé vouloir retirer les troupes américaines de Syrie.L'objectif commun est de "combattre jusqu'au bout" le groupe Etat islamique, "cette organisation terroriste qui représente à la fois une menace pour la stabilité régionale et pour nos intérêts de sécurité", souligne l'Elysée, après un entretien téléphonique, mercredi, d'Emmanuel Macron avec Donald Trump."Rien ne doit nous détourner de l'objectif de prévenir toute résurgence de Daech dans la région et de progresser vers une transition politique inclusive en Syrie", ajoute la présidence française.Le président américain a réitéré mardi sa volonté de retirer les troupes américaines de Syrie, assurant qu'une décision serait prise "très rapidement"."En ce qui concerne la Syrie, notre première mission était de nous débarrasser du (groupe Etat islamique) EI. Nous y sommes presque parvenus", a-t-il précisé.Emmanuel Macron est attendu à Washington pour une visite d'Etat du 23 au 25 avril.(©AFP / 04 avril 2018 15h36)