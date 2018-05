Syrie: Israël a utilisé 28 avions et tiré 70 missiles sur des positions iraniennes (armée russe)

Moscou - L'armée israélienne a utilisé 28 avions et tiré 70 missiles contre les infrastructures iraniennes en Syrie, a affirmé jeudi le ministère russe de la Défense, précisant que la moitié des missiles avaient été détruits par la défense antiaérienne syrienne."28 avions israéliens F-15 et F-16 ont participé aux frappes et ont tiré 60 missiles de type +air-sol+ sur plusieurs régions syriennes", a déclaré le ministère dans un communiqué cité par les agences de presse russes."Plus de dix missiles tactiques de type +sol-sol+ ont été tirés depuis Israël", a ajouté le ministère."Sous prétexte de +répondre+ aux tirs ayant visés les positions israéliennes au Golan", ces frappes ont eu lieu le 10 mai entre 01H45 et 03H45 locales, a-t-il précisé.Elles ont visé "des positions des forces iraniennes et des positions liées au système de défense aérien syrien dans la zone de Damas et dans le sud de la Syrie", selon le ministère."Les dégâts subis par les forces iraniennes et les infrastructures militaires et civiles syriennes sont en cours d'évaluation", a-t-il ajouté.Jeudi matin, Moscou a appelé l'Iran et Israël à "la retenue", faisant part de sa "préoccupation"."Nous avons établi des contacts avec chaque partie, nous les appelons toutes à la retenue", a indiqué aux agences de presse russes le vice-ministre des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov, ajoutant: "bien sûr, cela suscite pour tout le monde de la préoccupation".Ces frappes interviennent au lendemain d'une rencontre à Moscou entre le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.Évoquant la situation au Moyen-Orient, M. Poutine avait estimé qu'elle était "malheureusement très grave" et déclaré vouloir "chercher des solutions" avec M. Netanyahu après le retrait des Etats-Unis de l'accord nucléaire iranien.Les tensions entre Israël et l'Iran autour du théâtre syrien ont connu un brusque regain jeudi matin: les premières lignes israéliennes sur le Golan ont été visées par une vingtaine de projectiles et roquettes, lancés selon l'armée israélienne par les forces iraniennes, de l'autre côté de la ligne de démarcation en Syrie.L'armée israélienne a frappé en représailles dans la nuit de mercredi à jeudi des dizaines de cibles militaires iraniennes en Syrie.(©AFP / 10 mai 2018 09h57)