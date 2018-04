Syrie: "La mission américaine n'a pas changé", retour des forces "dès que possible" (Maison Blanche)

Washington (Etats-Unis) - La mission des forces américaines déployées en Syrie "n'a pas changé" et le président Donald Trump veut qu'elles rentrent aux Etats-Unis "dès que possible", a déclaré dimanche la Maison Blanche."La mission américaine n'a pas changé. Le président a dit clairement qu'il veut que les forces américaines rentrent dès que possible", a indiqué dans un communiqué la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders.La publication de ce communiqué intervient quelques heures après que le président français Emmanuel Macron a affirmé que la France avait "convaincu" M. Trump de maintenir les troupes américains en Syrie."Il y a 10 jours, le président Trump disait: les États-Unis d'Amérique ont vocation à se désengager de la Syrie, nous l'avons convaincu, nous l'avons convaincu qu'il était nécessaire d'y rester (...), je vous rassure, nous l'avons convaincu qu'il fallait rester dans la durée", a déclaré M. Macron au cours d'une interview télévisée.La Maison Blanche a rappelé la nature de la mission des forces américaines en Syrie. "Nous sommes déterminés à écraser complètement ISIS (acronyme anglais de l'organisation Etat islamique, ndlr) et à créer les conditions qui empêcheront son retour", selon le communiqué."En outre, nous attendons de nos alliés régionaux et de nos partenaires qu'ils prennent plus de responsabilités, aussi bien militairement que financièrement, pour sécuriser la région", ajoute la présidence américaine.(©AFP / 16 avril 2018 02h26)