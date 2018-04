Syrie: Londres ne voit "pas d'alternative à l'usage de la force"

Londres (Royaume-Uni) - La Première ministre britannique Theresa May a justifié samedi la participation britannique à des frappes militaires en Syrie, aux côtés des États-Unis et de la France, en estimant qu'il n'y avait "pas d'alternative à l'usage de la force"."Il n'y a pas d'alternative à l'usage de la force pour dégrader et empêcher le recours à des armes chimiques par le régime syrien", a affirmé la cheffe du gouvernement dans un communiqué, rendant Damas responsable d'une attaque chimique présumée dans la ville de Douma samedi 7 mars, qui a fait "jusqu'à 75 morts". "Nous avons cherché tous les recours diplomatiques", ajoute-t-elle, "mais nos efforts ont été constamment déjoués".En conséquence, Theresa May explique qu'elle a autorisé les forces armées britanniques à conduire "des frappes ciblées et coordonnées" contre les capacités militaires chimiques du régime de Bachar al-Assad, afin de "prévenir" leur usage.Elle accuse Damas d'avoir recours à des armes chimiques "contre son propre peuple", de la manière "la plus cruelle et la plus odieuse qui soit".L'intervention militaire a donc été décidée, selon elle, aussi bien pour "protéger des personnes innocentes en Syrie", que pour empêcher "l'érosion des normes internationales" interdisant le recours à des armes chimiques.C'est la fois que Theresa May, depuis son accession au poste de Première ministre, à l'été 2016, ordonne une intervention militaire des forces armées britanniques."Je le fais parce que j'estime que c'est dans l'intérêt national" du Royaume-Uni, a-t-elle précisé.Jeudi, le gouvernement, réuni d'urgence, avait donné son feu vert à Theresa May pour décider d'éventuelles frappes militaires contre la Syrie, dans le cadre d'une réponse coordonnée avec les États-Unis et la France.Plusieurs voix, dans l'opposition comme dans la majorité, s'étaient élevées pour exiger une consultation du Parlement avant tout engagement militaire, consultation qui n'aura finalement pas eu lieu.(©AFP / 14 avril 2018 01h49)