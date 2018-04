Paris (France) - Emmanuel Macron souhaite "intensifier" dans les prochains jours la "concertation" avec la Turquie en vue de trouver une "solution politique inclusive en Syrie", a annoncé samedi l'Elysée.Le président français s'est entretenu au téléphone avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, selon un communiqué de l'Elysée."Il l'a remercié pour les déclarations de la Turquie en soutien à l'opération conduite par la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis contre les capacités chimiques du régime syrien", précise la présidence française.M. Macron "a souligné sa volonté de poursuivre le travail conjoint engagé avec la Turquie pour lutter contre l'impunité face à l'emploi d'armes chimiques et de permettre la mise en place d'un mécanisme impartial et solide aux Nations unies", relève l'Elysée."Face à la gravité de la situation humanitaire en Syrie, le président de la République a souligné sa détermination à renforcer l'action de la France pour apporter de l'aide aux populations civiles", ajoute l'Elysée dans son communiqué.M. Macron, qui avait récemment dénoncé l'action de l'armée turque contre les Kurdes à Afrine (Syrie), a "souhaité que la concertation entre la France et la Turquie soit encore intensifiée dans les prochains jours pour permettre une solution politique inclusive en Syrie", conclut l'Elysée.Le président turc a salué samedi les frappes en Syrie des Etats-Unis, de la France et du Royaume-Uni, estimant qu'il s'agit d'une réponse "appropriée" aux "attaques inhumaines" menées par le régime de Damas.(©AFP / 14 avril 2018 19h43)