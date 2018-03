Syrie: Moscou s'impose en négociateur avec les rebelles de la Ghouta

La Russie, dont l'engagement militaire au côté de Damas a sauvé le régime de Bachar al-Assad, joue aujourd'hui un rôle central dans la négociation d'accords d'évacuation avec les rebelles dans la Ghouta orientale, aux portes de la capitale syrienne.Cinq semaines après le lancement d'une offensive meurtrière marquée par des bombardements intenses --dont certains menés par la Russie auraient provoqué la mort de dizaines de civils, ce que dément Moscou--, deux des trois groupes actifs dans l'enclave rebelle ont déjà signé des accords avec la Russie.Ils ont discuté directement avec le "Centre russe pour la réconciliation des belligérants", dépendant du ministère russe de la Défense, même s'ils n'ont eu apparemment aucune marge de négociation."Tout ce qu'ils ont obtenu, c'est de pouvoir partir sans être tués", souligne Nawar Oliver, spécialiste de la Syrie au centre de réflexion Omran, basé en Turquie, qui évoque un "ultimatum".Dans le cadre de la politique dite de "réconciliation", les civils qui le souhaitent peuvent rester dans les anciennes enclaves insurgées, tandis qu'en vertu des accords d'évacuation, les combattants et les habitants qui veulent être évacués le sont vers des zones échappant au contrôle du régime.Depuis jeudi, plus de 17.000 rebelles et civils ont ainsi été transportés vers la province d'Idleb, dans le nord-ouest du pays.La Russie se porte également garante des accords: des soldats de sa police militaire inscrivent les noms des personnes évacuées, supervisent la fouille des passagers effectuée par les militaires syriens et escortent les convois vers le Nord, ont constaté des correspondants de l'AFP.Si la plupart se font comprendre dans un mélange d'arabe, de russe et d'anglais, certains maîtrisent l'arabe et échangent aisément avec les passagers des bus ou encore les journalistes auxquels ils lancent: "Vous êtes priés de vous éloigner".A Alep, en 2016, et à Homs, en 2017, les soldats russes avaient déjà été impliqués dans la mise en oeuvre d'accords d'évacuation mais leur rôle était moins affiché.Dans la Ghouta, le portrait de Vladimir Poutine s'affiche au côté de celui de Bachar al-Assad sur les murs du "corridor humanitaire" d'Al-Wafidine, ouvert pour permettre aux civils des zones frappées par les bombardements de gagner les territoires contrôlés par le régime. Là aussi, des membres de la police militaire russe ont été déployés.L'intervention russe en Syrie, à partir de septembre 2015, a changé le cours de la guerre, alors que le régime était acculé face aux rebelles et aux jihadistes, en dépit du soutien iranien.Les frappes aériennes notamment, bien que critiquées par les organisations de défense des droits de l'Homme pour avoir provoqué de nombreuses victimes civiles, ont permis au régime de reprendre le contrôle de plus de 55% du territoire, où vit les deux-tiers de la population."Durant la bataille de la Ghouta, la Russie a joué deux rôles essentiels: celui de l'assaillant, au début de la campagne, quand elle a oeuvré pour accélérer l'avancée des troupes gouvernementales, puis celui de négociateur et de garant, pour obtenir une victoire qui protège Moscou de la pression internationale et épargne les forces du régime", explique Nawar Oliver.Le dernier groupe rebelle actif dans la Ghouta, Jaich al-Islam, ne souhaite toutefois pas quitter la région comme les autres insurgés. Il tient notamment l'importante ville de Douma, où vivent des dizaines de milliers de civils."Les négociations en cours sont destinées à assurer notre maintien et non notre sortie", insiste le porte-parole du mouvement, Hamza Bayrakdar.Le groupe, qui négocie avec les Russes, souhaiterait rester à Douma et dans sa région en échange de son désarmement. S'il refuse que l'armée syrienne investisse les lieux, il est cependant prêt à accepter un déploiement de la police militaire russe, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).Ces négociations pourraient cependant rencontrer l'opposition, comme lors de la bataille d'Alep, des durs du régime et de l'Iran. Ceux-ci voulaient la capitulation totale des insurgés assiégés, mais les Russes étaient en faveur d'une porte de sortie pour les rebelles. C'est finalement Moscou qui a eu gain de cause, obtenant l'évacuation de 34.000 personnes.(©AFP / 27 mars 2018 14h19)