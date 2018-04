Syrie: "Nous avons frappé avec succès toutes nos cibles" (Pentagone)

Washington (Etats-Unis) - Les Etats-Unis ont affirmé samedi avoir "frappé avec succès" toutes les cibles syriennes prévues par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni, en représailles à l'emploi présumé d'armes chimiques par le régime de Damas contre son peuple."Nous ne cherchons pas à intervenir dans le conflit en Syrie mais nous ne pouvons permettre de telles violations des lois internationales", a déclaré une porte-parole du Pentagone, Dana White, au cours d'une conférence de presse."Nous avons frappé avec succès chaque cible", a-t-elle ajouté.Les frappes occidentales contre le régime syrien, "précises, importantes et efficaces", ont porté un tel coup au programme chimique syrien qu'il "mettra des années à s'en remettre", a pour sa part affirmé un haut responsable du Pentagone, le général Kenneth McKenzie.Les défenses anti-aériennes russes n'ont pas été activées et celles du régime syrien ne l'ont été qu'après la fin des frappes, a ajouté le général McKenzie au cours d'une conférence de presse."Aucun des avions ou missiles utilisés pendant cette opération, n'a été atteint par la défense anti-aérienne syrienne", a-t-il déclaré, notant qu'en envoyant des missiles non-guidés après les frappes, le régime syrien a pris le risque de faire des victimes civiles."Nous n'avons aucune indication que la défense anti-aérienne russe ait été utilisée", a-t-il précisé.(©AFP / 14 avril 2018 13h45)