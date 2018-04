Syrie: "Nous avons frappé avec succès toutes nos cibles" (Pentagone)

Washington (Etats-Unis) - Les Etats-Unis ont affirmé samedi avoir "frappé avec succès" toutes les cibles syriennes prévues par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni, en représailles à l'emploi présumé d'armes chimiques par le régime de Damas contre son peuple."Nous ne cherchons pas à intervenir dans le conflit en Syrie mais nous ne pouvons permettre de telles violations des lois internationales", a déclaré une porte-parole du Pentagone, Dana White, au cours d'une conférence de presse."Nous avons frappé avec succès chaque cible", a-t-elle ajouté. "Les opérations de la nuit dernière ont été couronnées de succès. Nous avons atteint nos objectifs. Nous avons frappé les sites, le coeur du programme d'armes chimiques"."Donc, la mission a été accomplie", a-t-elle ajouté en écho au tweet du président américain Donald Trump."Mission accomplie!", a lancé sur Twitter le président américain, saluant une frappe "parfaitement exécutée" et remerciant les alliés français et britannique "pour leur sagesse et la puissance de leur excellente armée".Les frappes occidentales contre le régime syrien, "précises, importantes et efficaces", ont porté un tel coup au programme chimique syrien qu'il "mettra des années à s'en remettre", a pour sa part affirmé un haut responsable du Pentagone, le général Kenneth McKenzie."Nous pensons qu'en frappant Barzé, nous avons atteint le coeur du programme d'armes chimiques syrien", a-t-il ajouté. "Je ne dis pas qu'ils ne seront pas capables de le reconstituer. Je ne dis pas non plus que ça va continuer. Ca leur a porté un sacré coup".Au total, les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont lancé 105 missiles et "nous sommes sûrs que tous nos missiles ont atteint leur cible", a ajouté le général McKenzie, démentant ainsi les affirmations de Moscou selon lesquelles 71 des missiles occidentaux auraient été interceptés.Les frappes elles-mêmes ont duré "une minute ou deux", a-t-il souligné. Les défenses anti-aériennes russes n'ont pas été utilisées contre les forces occidentales et celles du régime syrien ne l'ont été qu'après la fin des frappes, a ajouté le général McKenzie au cours d'une conférence de presse."Aucun des avions ou missiles utilisés pendant cette opération, n'a été atteint par la défense anti-aérienne syrienne", a-t-il déclaré, affirmant que le régime syrien a envoyé des missiles non-guidés après la fin des frappes, prenant ainsi le risque de faire des victimes civiles."Quand vous envoyez une bombe en l'air sans guidage, il faut bien qu'elle tombe quelque part", a-t-il lancé, réaffirmant que les frappes n'ont fait à la connaissance des Etats-Unis aucune victime civile ou militaire."Nous n'avons aucune indication que la défense anti-aérienne russe ait été utilisée", a-t-il précisé.(©AFP / 14 avril 2018 14h38)