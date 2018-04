Syrie: Pékin "opposé à l'usage de la force", réclame le retour "au droit international"

Pékin - La Chine s'est dite samedi "opposée à l'usage de la force" après les frappes menées en Syrie par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Unis, et a réclamé un retour "dans le cadre du droit international"."Nous nous opposons constamment à l'usage de la force dans les relations internationales, et soutenons le respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de tous les pays", a déclaré Mme Hua Chunying, porte-parole du ministère des Affaires étrangères."Nous appelons les parties concernées à revenir dans le cadre du droit international et à résoudre la crise par le dialogue et la négociation", a-t-elle ajouté, dans un communiqué sur le site du ministère."Toute action militaire unilatérale qui contourne le Conseil de sécurité de l'ONU (...) contrevient aux principes et normes élémentaires du droit international, et ne fait que compliquer la résolution du problème syrien", a encore observé Mme Hua."Une solution politique est la seule issue possible", a-t-elle ajouté, rappelant que Pékin demande "une enquête complète, équitable et objective" sur l'attaque chimique en Syrie, et que "nulle partie ne devait préjuger des résultats" de celle-ci.La Chine s'était déjà dite jeudi opposée à tout "recours impulsif à la force" en Syrie, se disant "inquiète d'une possible escalade des tensions".Pékin avait par ailleurs indiqué jeudi avoir été en contact au sujet de la Syrie "avec les Etats-Unis, la Russie et d'autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU", ainsi qu'avec "les pays de la région".La Chine, comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a mis à plusieurs reprises son veto depuis 2011, à chaque fois aux côtés de la Russie, à des résolutions onusiennes sur la Syrie, s'opposant farouchement à toute intervention américaine.Plaidant pour une "résolution pacifique" de la crise syrienne, Pékin avait accueilli en 2016 le chef de la principale formation de l'opposition syrienne en exil quelques semaines après une délégation de membres du gouvernement syrien.(©AFP / 14 avril 2018 10h05)