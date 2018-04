Syrie: Poutine appelle Netanyahu à "s'abstenir de toute action déstabilisante" (Kremlin)

Moscou (Russie) - Le président russe Vladimir Poutine a appelé mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à "s'abstenir de toute action qui déstabiliserait encore plus la situation" en Syrie après les frappes israéliennes contre une base militaire lundi matin.Lors d'un entretien téléphonique avec Benjamin Netanyahu, Vladimir Poutine "a appelé à s'abstenir de toute action qui déstabiliserait encore plus la situation dans le pays, qui représenterait une menace pour sa sécurité", a indiqué le Kremlin dans un communiqué.Le président russe a "insisté sur l'importance du respect de la souveraineté de la Syrie", ajoute le communiqué du Kremlin, qui précise que les deux chefs d'Etat "ont discuté des récentes frappes de l'aviation israélienne contre la base aérienne T-4".Cette base, située dans la province centrale de Homs, a été endommagée lundi par une frappe aérienne. Elle abrite des forces syriennes et iraniennes et au moins 14 combattants, dont des Iraniens, ont été tués dans ce bombardement, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).En février, Israël avait déjà visé la base militaire du T-4 lors de raids aériens d'envergure contre des positions du régime syrien, mais aussi des forces iraniennes stationnées en Syrie où elles aident le président Bachar al-Assad dans sa guerre contre rebelles et jihadistes.La Russie est un des plus fidèles soutiens de Bachar al-Assad en Syrie et a déjà mis en garde contre de nouvelles frappes, notamment des Etats-Unis en représaille à l'attaque chimique présumée contre le bastion rebelle de Douma la semaine dernière.Moscou a ainsi prévenu que tout acte pouvant "déstabiliser la situation déjà fragile dans la région" aurait de "graves conséquences".(©AFP / 11 avril 2018 18h10)