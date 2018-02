Syrie: Tillerson appelle la coalition à rester concentrée contre l'EI

La coalition internationale contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI) ne doit pas relâcher la pression malgré les succès militaires en Irak et en Syrie, a déclaré mardi le chef de la diplomatie américaine lors d'une réunion au Koweït."Lorsque nous avons lancé notre opération" en 2014, "l'EI prospérait", a rappelé Rex Tillerson. "Aujourd'hui, l'EI est en train de perdre", a-t-il ajouté dans son discours d'ouverture de cette réunion ministérielle des 74 pays de la coalition menée par les Etats-Unis.La rencontre au Koweït - où se tient une conférence internationale sur la reconstruction de l'Irak - devait permettre de passer à une nouvelle étape maintenant que, comme l'a souligné Rex Tillerson, "environ 98% du territoire jadis contrôlé par l'EI en Irak et en Syrie a été libéré".Mais les nouvelles tensions en Syrie, notamment avec l'opération de la Turquie dans le nord-ouest, compliquent la stratégie américaine."La fin des opérations militaires majeures ne signifie pas que nous avons assuré la défaite durable de l'EI", a mis en garde le secrétaire d'Etat américain. "L'EI demeure une menace sérieuse."Si la coalition relâche la pression et n'assure pas la stabilisation des zones "libérées", "nous risquons de voir le retour de groupes extrémistes", a averti M. Tillerson en appelant chaque pays membre à "poursuivre son engagement en faveur de la défaite totale de l'EI".Il a réaffirmé que les Etats-Unis allaient "maintenir une présence militaire en Syrie" contre le groupe jihadiste, et "continuer à former des forces de sécurité locales".Washington soutient une milice kurde qui a été en première ligne dans le combat contre l'EI, mais la Turquie voisine, qui accuse ce même groupe de "terrorisme", a lancé une vaste offensive militaire fin janvier dans l'enclave syrienne d'Afrine.Rex Tillerson, qui se rendra jeudi et vendredi à Ankara pour des entretiens qui s'annoncent très tendus, a redit sa "préoccupation" face à cette opération et a appelé "toutes les parties à rester concentrées sur le combat contre l'EI"."Nous continuerons à être totalement transparents avec la Turquie", et "nous restons au côté de notre allié au sein de l'Otan dans ses efforts antiterroristes", a-t-il toutefois assuré pour apaiser les tensions, promettant de faire en sorte que les forces locales soutenues par les Américains "ne représentent pas une menace" pour "les pays voisins".Le chef de la diplomatie américaine a enfin annoncé une aide supplémentaire de 200 millions de dollars pour la "stabilisation" de la Syrie, qui s'ajoutent au 7,7 milliards d'assistance humanitaire américaine "depuis le début de la crise".(©AFP / 13 février 2018 10h31)