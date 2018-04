Syrie: Trump promet une réponse "forte" et une décision "très bientôt"

Washington - Les Etats-Unis répondront "avec force" à une attaque chimique présumée en Syrie, a assuré lundi le président américain Donald Trump, en promettant une décision à ce sujet "ce soir ou très bientôt"."Nous sommes en train de prendre une décision à propos de ce que nous devons faire concernant l'horrible attaque près de Damas. Nous y répondrons et nous y répondrons avec force", a déclaré M. Trump en référence à une possible action militaire américaine après l'attaque présumée de samedi aux "gaz toxiques" contre Douma, dernière poche rebelle aux abords de Damas."Nous allons prendre une décision ce soir ou très bientôt", a-t-il ajouté.L'attaque chimique présumée a fait plus de 40 morts selon les Casques blancs, un groupe de secouristes en zone rebelle, et l'ONG médicale Syrian American Medical Society (SAMS).(©AFP / 09 avril 2018 23h27)