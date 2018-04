Syrie: accord d'évacuation de rebelles dans la banlieue sud de Damas

Un accord a été conclu entre le régime syrien et des rebelles pour leur évacuation d'une zone de la banlieue sud de Damas, adjacente à un bastion du groupe Etat islamique (EI), ont indiqué dimanche les médias d'Etat syriens.L'annonce intervient alors que le régime mène une vaste opération militaire depuis plus d'une semaine pour chasser les combattants de l'EI de leur dernier réduit dans l'agglomération de Damas, qui comprend le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk.Les rebelles du quartier de Yalda, dans Damas, ainsi que ceux des localités de Babila et Beit Sahem, situées dans la banlieue sud de la capitale, ont accepté de quitter le secteur, a annoncé dimanche l'agence de presse officielle syrienne Sana.Toutes ces zones sont situées à l'est du camp de Yarmouk où se déroulent les combats entre l'EI et les forces du président syrien Bachar al-Assad."L'accord prévoit le départ des terroristes qui souhaitent partir avec leurs familles" tandis que d'autres pourront "rester sur place après avoir remis leurs armes", a indiqué Sana, utilisant la terminologie habituelle du régime pour désigner les rebelles.Cet accord est le dernier d'une série d'initiatives similaires imposées par le régime aux rebelles dans les environs de Damas, le pouvoir de Bachar al-Assad consolidant ainsi son emprise sur les abords de la capitale.Un déploiement des forces loyalistes à l'est de Yarmouk permettrait au régime de resserrer l'étau sur l'EI. Les forces gouvernementales progressent actuellement à l'ouest du camp palestinien, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).Ces deux derniers jours, l'armée a repris une grande partie du quartier de Qadam, sur le flanc ouest de Yarmouk, a indiqué l'OSDH.Dimanche, les avions du régime pilonnaient le camp, ainsi que le quartier voisin de Hajar al-Aswad, également tenu par l'EI, d'après la même source.De leur côté, les jihadistes ont réussi samedi à prendre le contrôle d'un hôpital et de bâtiments adjacents près de Yalda, essayant de gagner du terrain dans cette zone et de juguler un éventuel déploiement des forces loyalistes, selon l'OSDH.En dix jours de combats dans le sud de l'agglomération damascène, au moins 85 combattants du régime et 74 jihadistes de l'EI ont été tués, selon l'Observatoire.Après avoir conquis à son apogée le tiers du territoire syrien, l'emprise de l'EI s'est réduite comme peau de chagrin à l'été dernier. Les jihadistes contrôlent désormais moins de 4% de la Syrie, selon l'OSDH.(©AFP / 29 avril 2018 14h52)