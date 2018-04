Syrie: "accord final" pour évacuer la dernière poche rebelle de la Ghouta

Beyrouth - Un "accord final" parrainé par la Russie a été trouvé pour évacuer les rebelles syriens du groupe Jaich al-Islam, qui tiennent la ville de Douma, dernière poche insurgée dans la Ghouta orientale, a annoncé dimanche l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).Citant des "sources diplomatiques", le quotidien syrien prorégime Al-Watan a également indiqué dimanche qu'un accord avait été trouvé, prévoyant l'abandon par les rebelles de leur artillerie lourde avant qu'ils ne quittent la ville de Douma "vers des régions dans le nord de la Syrie".Le groupe rebelle Jaich al-Islam n'a pas réagi dans l'immédiat à ces annonces.La reprise totale de la Ghouta, dernier bastion des rebelles aux portes de la capitale syrienne, marquerait une victoire retentissante pour le président Bachar al-Assad dans la guerre qui ravage la Syrie depuis 2011.Selon l'OSDH, l'accord final trouvé entre Jaich al-Islam et la Russie prévoit que les rebelles et leurs familles, mais aussi d'autres civils le souhaitant, soient évacués vers des territoires insurgés dans la province d'Alep (nord)."La police militaire russe va entrer dans la ville", souligne l'OSDH, qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie.Cette initiative intervient à l'issue de deux accords similaires, également parrainés par la Russie, avec deux groupes rebelles, qui ont déjà abandonné les territoires sous leur contrôle dans la Ghouta, après une offensive dévastatrice lancée par le régime d'Assad.Des évacuations sont déjà en cours à Douma, concernant des centaines de civils, notamment des malades ou des blessés, mais aussi des familles de combattants rebelles, rattachés à une autre faction rebelle Faylaq al-Rahmane, minoritaire dans cette enclave contrôlée par Jaich al-Islam. Ces évacués doivent eux rejoindre la province d'Idleb, dans le nord-ouest.Les médias d'Etat syriens ont annoncé "la sortie d'un certain nombre de terroristes de Faylaq al-Rahmane de la ville de Douma". Damas qualifie de "terroriste" tous les rebelles.(©AFP / 01 avril 2018 09h35)