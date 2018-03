Syrie: accord pour la sortie de combattants et civils d'une ville rebelle de la Ghouta

Beyrouth - Une faction rebelle syrienne a annoncé mercredi un accord avec le régime syrien pour permettre la sortie de ses combattants et de civils de la localité de Harasta, dans la Ghouta orientale, cible d'une offensive meurtrière de l'armée.Plus tôt dans la journée, le ministre syrien de la Réconciliation, Ali Haidar avait indiqué à l'AFP que des négociations étaient en cours entre des forces militaires russes, engagées depuis 2015 aux côtés des troupes gouvernementales, et Ahrar al-Cham, sur un possible départ de civils et de combattants.Selon lui, le gouvernement syrien n'était pas directement impliqué dans ces pourparlers, mais était "prêt" à mettre en oeuvre tout compromis.Il s'agit du premier accord du genre dans la Ghouta orientale, depuis le début il y a plus d'un mois de l'offensive du régime contre le dernier fief des insurgés aux portes de la capitale."L'accord entre le régime et les rebelles prévoit la sortie des insurgés avec leurs armes, ainsi que celle des civils qui le souhaitent, pour rejoindre le nord de la Syrie avec des garanties offertes par la Russie", alliée du régime de Bachar al-Assad, a indiqué Munzer Fares, porte-parole du groupe rebelle islamiste Ahrar al-Cham.L'évacuation des familles commencera à 07H00 (05H00 GMT) jeudi, a-t-il précisé.La localité de Harasta, dans l'ouest de l'enclave, est aux mains d'Ahrar al-Cham.La semaine dernière, les trois groupes rebelles encore présents dans la Ghouta --dont Ahrar al-Cham-- se sont dits prêts à engager des pourparlers directs avec la Russie sur un cessez-le-feu.Le ministère russe de la Défense avait par ailleurs indiqué plus tôt mercredi avoir ouvert "un couloir humanitaire" à Harasta ayant permis la sortie de 15 rebelles et 300 civils ces dernières 24 heures.En un mois, les bombardements quotidiens du régime ont coûté la vie à plus de 1.500 civils, dont 312 enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).(©AFP / 21 mars 2018 17h34)