Syrie: de nouvelles frappes occidentales provoqueraient "le chaos" (Poutine à Rohani)

Moscou (Russie) - Le président russe Vladimir Poutine a averti dimanche que de nouvelles frappes occidentales contre la Syrie provoqueraient "le chaos" dans les relations internationales, après une attaque coordonnée menée samedi par les Etats-Unis et leurs alliés.M. Poutine a souligné, lors d'une conversation téléphonique avec son homologue iranien Hassan Rohani, que "si de telles actions, menées en violation de la Charte des Nations unies, venaient à se reproduire, cela provoquerait inévitablement le chaos dans les relations internationales", selon un communiqué du Kremlin.Les deux dirigeants ont "constaté que cette action illégale endommageait sérieusement les perspectives d'un règlement politique en Syrie", selon la même source.Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont lancé samedi des frappes concertées en Syrie contre le régime de Bachar al-Assad, une semaine après l'attaque chimique présumée du 7 avril dans la ville syrienne alors rebelle de Douma, imputée aux forces gouvernementales.Vladimir Poutine avait déjà dénoncé samedi "avec la plus grande fermeté" ces frappes qu'il a qualifiées d'"acte d'agression à l'encontre d'un Etat souverain qui se trouve à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme".(©AFP / 15 avril 2018 14h08)