Syrie: deux membres de la coalition internationale tués (commandement américain)

Beyrouth - Deux membres de la coalition internationale antijihadiste en Syrie, dont un Américain, ont été tués et cinq blessés dans l'explosion d'un engin artisanal à Minbej, dans le nord du pays, a-t-on appris vendredi auprès du commandement américain et d'une ONG.Cette attaque à Minbej, où sont déployés des soldats américains, est survenue jeudi soir, le jour même où le président Donald Trump annonçait que les Etats-Unis allaient partir de Syrie "très vite"."Deux membres de la Coalition ont été tués et cinq blessés dans l'explosion d'un engin improvisé en Syrie", jeudi soir, a indiqué la coalition sous commandement américain dans un communiqué.Elle n'a pas précisé la nationalité des victimes, mais selon un responsable du Pentagone, l'un des deux était un Américain. La nationalité du deuxième n'a pas été rendue publique, a précisé ce responsable ayant requis l'anonymat. Il a néanmoins indiqué qu'il n'était pas Français.Aucun groupe n'a dans l'immédiat revendiqué la responsabilité de l'attaque.L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), qui se base sur un vaste réseau de sources à travers la Syrie en guerre, a précisé que l'engin avait visé un convoi de véhicules à Minbej et que quatre membres du conseil municipal avaient aussi été blessés dans l'explosion.Ancien fief jihadiste et carrefour clé ayant longtemps permis le transit d'hommes, armes et argent entre la Turquie et les zones sous contrôle jihadiste en Syrie, Minbej a été reprise en 2016 par les Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG) et soutenues par la coalition internationale.Cette cité de la province d'Alep (nord), située à une trentaine de kilomètres de la frontière turque, risque de devenir la prochaine grande poudrière du conflit syrien.Les Kurdes syriens sont depuis janvier la cible d'une offensive turque dans le nord de la Syrie. Après la prise d'Afrine, la Turquie menace d'étendre son offensive, notamment vers Minbej.Jeudi, des responsables kurdes syriens ont déclaré, après avoir été reçus à Paris, que la France allait envoyer "de nouvelles troupes" à Minbej.Mais le président français Emmanuel Macron a précisé vendredi qu'il ne prévoyait pas de nouvelle opération militaire dans le nord de la Syrie en dehors de la coalition internationale.La France participe depuis septembre 2014 à cette coalition conduite par les Etats-Unis qui mène essentiellement des frappes aériennes contre les positions du groupe Etat islamique (EI) en Irak et en Syrie.La coalition intervient en Syrie aux côtés des FDS, très actives dans la reconquête des territoires occupés par l'EI, notamment l'ancienne capitale autoproclamée des jihadistes à Raqa.Mais les YPG sont considérés par Ankara comme liés au Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), classé comme une organisation terroriste par la Turquie et ses alliés occidentaux.(©AFP / 30 mars 2018 14h03)