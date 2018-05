Syrie: deux morts dans un attentat et le tir d'une roquette à Damas

Damas - Au moins deux personnes ont été tuées et 14 blessées à Damas dans un attentat à la bombe et le tir d'une roquette ayant eu lieu dans deux quartiers de la capitale de manière quasi-simultanée, selon la télévision d'Etat syrienne.L'explosion a eu lieu sur la place Mayssat, dans le nord-est de Damas, tandis que la roquette s'est abattue sur le quartier populaire de Marjé, d'après la même source.La télévision syrienne a retransmis des images montrant une voiture calcinée dont il ne reste que la carcasse.Selon un correspondant de l'AFP, "de fortes déflagrations" ont été entendues au moment de l'explosion.Cet attentat ainsi que le tir de roquette ont eu lieu alors que le régime syrien mène depuis le 19 avril une offensive contre les dernières poches du groupe jihadiste Etat islamique (EI) dans le sud de la capitale, notamment dans le camp palestinien de Yarmouk et le quartier adjacent de Hajar al-Aswad."L'EI lance de manière sporadique des roquettes contre Damas depuis le début de l'offensive", a indiqué à l'AFP le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane.Ce bastion de l'EI constitue le dernier fief anti-régime dans la capitale qui échappe au contrôle de Damas, après la récente chute de l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale.(©AFP / 09 mai 2018 10h35)