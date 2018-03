Syrie: entrée d'un convoi d'aide alimentaire dans l'enclave rebelle de la Ghouta

Beyrouth - Un convoi d'aide alimentaire "est entré" jeudi dans l'enclave rebelle assiégée dans la Ghouta orientale, près de Damas, a indiqué le porte-parole en Syrie du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)."Le convoi est entré dans la Ghouta et se dirige vers Douma", la principale ville de l'enclave, a dit à l'AFP ce porte-parole, Pawel Krzysiek.Il s'agit d'un convoi conjoint du CICR, du Croissant-Rouge syrien et de l'ONU composé de 25 camions avec 5.200 colis alimentaires et 5.220 sacs de farine destinés à 26.100 personnes, selon la même source."Ce n'est qu'une petite partie de ce dont ces familles ont besoin", a-t-il rappelé. Il s'agit de la 3e livraison d'aides en 10 jours pour la ville de Douma, dans le secteur nord de l'enclave rebelle morcelée par l'offensive du régime qui se poursuit sans relâche depuis le 18 février.Le secteur nord de l'enclave est sous contrôle du groupe rebelle Jaich al-Islam, l'un des deux principaux de la Ghouta.Les livraisons d'aides doivent généralement être autorisées par toutes les parties concernées.(©AFP / 15 mars 2018 09h22)