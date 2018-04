Syrie: l'ONU appelée à voter à 19H00 GMT sur des textes russo-américain concurrents

Nations unies (Etats-Unis) - Le Conseil de sécurité de l'ONU est appelé mardi à voter à 19H00 GMT sur trois textes concurrents liés à la Syrie, un américain et deux russes, sur fond de menace occidentale de recourir à la force après des attaques chimiques présumées commises samedi.Les Etats-Unis, soutenus par une majorité des quinze membres du Conseil de sécurité, proposent dans leur projet la création d'un nouveau "mécanisme d'enquête indépendant des Nations unies" (Unimi) sur le recours aux armes chimiques en Syrie. Ce nouvel outil d'investigation des Nations unies aurait un mandat initial d'un an renouvelable.L'ONU n'a plus d'organisme d'enquête dédié aux attaques chimiques en Syrie depuis la disparition fin 2017 du JIM, un groupe ONU-OIAC (Organisation pour l'interdiction des armes chimiques) dont le mandat n'a pas été renouvelé en raison de plusieurs veto russes.Le texte américain condamne les attaques à l'arme chimique présumée commises samedi à Douma dans la Ghouta orientale, près de Damas, qui a fait des dizaines de victimes.Moscou juge "inacceptables" des éléments de ce projet alors que la Russie, comme la Syrie, dément tout recours aux armes chimiques ce jour-là. Membre permanent du Conseil de sécurité, Moscou devrait apposer son veto au texte américain, selon des diplomates ayant requis l'anonymat.Il s'agirait alors du douzième veto russe à une résolution de l'ONU sur la Syrie depuis le début du conflit en 2011.Après avoir mis en garde contre de "graves conséquences" si l'Occident utilisait la force en Syrie après les attaques de samedi, la Russie a demandé mardi au Conseil de sécurité de se prononcer sur deux textes qu'elle a préparé.Le premier crée un mécanisme d'enquête sur l'emploi d'armes chimiques en Syrie. Ce texte était depuis deux mois sur la table du Conseil de sécurité mais Moscou n'avait jamais encore demandé qu'un vote soit organisé à son sujet.Le second texte est un document évoqué plus tôt par le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov qui apporte un plein soutien à une mission d'enquête de l'OIAC à Douma, selon des diplomates.Basée à La Haye, l'OIAC qui n'a pour mission que de confirmer ou d'infirmer l'usage d'armes chimiques sans aller jusqu'à en identifier les utilisateurs, a indiqué mardi qu'elle allait envoyer "sous peu" des enquêteurs à Douma.La Russie réclame depuis plusieurs jours qu'une mission de l'OIAC aille enquêter sur place.Selon les Casques blancs, des sauveteurs syriens en zone rebelle, et une ONG américaine, les attaques de samedi ont fait au moins 40 morts dans cette dernière poche des rebelles aux abords de la capitale syrienne.(©AFP / 10 avril 2018 16h13)