Bruxelles (Belgique) - L'Otan "appelle la Russie à faire preuve de responsabilité" dans le conflit syrien, à la suite des frappes occidentales en Syrie, a déclaré samedi son secrétaire général, Jens Stoltenberg."Les Alliés appellent tous ceux qui soutiennent le régime syrien, en particulier la Russie, à faire preuve de responsabilité et à faire ainsi en sorte que le régime syrien participe de manière constructive au processus de Genève sous la conduite de l'ONU", a plaidé M. Stoltenberg au cours d'une conférence de presse, après une réunion à Bruxelles des ambassadeurs des 29 membres de l'Alliance.Selon Washington, les frappes samedi en Syrie des Etats-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne ont visé des centres de recherche et des sites militaires liés au programme d'armement chimique du régime, près de Damas et dans le centre."Les Alliés ont exprimé leur plein soutien à cette action destinée à affaiblir les capacités du régime syrien en matière d'armes chimiques et à éviter d'autres attaques chimiques contre le peuple syrien", a expliqué M. Stoltenberg, au moment où le Conseil de sécurité des Nations unies était réuni à New York."Les armes chimiques ne sauraient être employées impunément ou banalisées. Elles représentent un danger immédiat pour le peuple syrien et pour notre sécurité collective", a ajouté le chef de l'Otan."Les Alliés condamnent fermement l'usage répété d'armes chimiques par le régime syrien et demandent que les responsables répondent de leurs actes", a-t-il réaffirmé."Ils ont également appelé le régime syrien et ceux qui le soutiennent à permettre un accès rapide, durable et sans entrave de l'aide humanitaire", a également relevé M. Stoltenberg.L'Otan n'est pas directement impliquée dans les opérations de la coalition internationale en Syrie.(©AFP / 14 avril 2018 17h12)