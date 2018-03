Syrie: l'armée turque affirme encercler la ville d'Afrine

Istanbul - Les forces turques encerclent depuis lundi la ville d'Afrine, bastion dans le nord-ouest de la Syrie d'une milice kurde soutenue par les Etats-Unis mais qualifiée de "terroriste" par Ankara, a affirmé mardi l'armée turque."Dans le cadre des opérations (...) la ville d'Afrine a été encerclée à partir du 12 mars 2018", a déclaré l'armée turque dans un communiqué cité par l'agence de presse étatique Anadolu, sans autre précision.La ville d'Afrine est le principal objectif de l'offensive turque baptisée "Rameau d'olivier" et lancée le 20 janvier contre la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG).Après plusieurs semaines de progression laborieuse, les militaires turcs et leurs supplétifs syriens ont pris lors des derniers jours plusieurs localités situées aux abords de la ville d'Afrine.Vendredi, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait affirmé que les forces d'Ankara pourraient entrer "à tout moment" dans la ville.Mais des observateurs ont émis des inquiétudes face à l'éventualité d'un assaut direct sur Afrine, où plusieurs milliers de civils se trouvent encore. Plusieurs centaines d'entre eux ont fui la ville lundi, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).D'après l'OSDH, qui s'appuie sur un vaste réseau de sources sur le terrain, plus de 200 civils ont déjà été tués depuis le début de l'opération turque. Ankara dément pour sa part cibler les populations.Les combattants kurdes ont annoncé la semaine dernière le redéploiement de 1.700 des leurs dans la région d'Afrine. Le régime syrien a de son côté envoyé des hommes pour soutenir les YPG qui ont appelé le pouvoir à l'aide.Les YPG sont soutenues par les Etats-Unis dans leur lutte contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI) en Syrie.Mais ils sont accusés par Ankara de liens avec le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), qui mène une guérilla sur le sol turc et est classée organisation "terroriste" par la Turquie et ses alliés occidentaux.La guerre en Syrie, qui entre le 15 mars dans sa huitième année, a fait plus de 350.000 morts, d'après l'OSDH.(©AFP / 13 mars 2018 08h38)