Syrie: l'usage d'armes chimiques "tout simplement inexcusable" (Mattis)

Washington (Etats-Unis) - L'usage d'armes chimiques en Syrie est "tout simplement inexcusable", a estimé jeudi le ministre américain de la Défense Jim Mattis, rappelant la frappe de représailles contre le régime syrien menée il y a un an."Certaines choses sont tout simplement inexcusables, inadmissibles, et à l'encontre non seulement de la convention internationale sur les armes chimiques mais de l'humanité toute entière", a répondu M. Mattis, questionné au Congrès sur la position des Etats-Unis sur la récente attaque chimique présumée en Syrie.Le chef du Pentagone a reconnu n'avoir aucune "preuve" de l'usage d'armes chimiques le 7 avril à Douma, près de Damas, faisant au moins quarante morts, "bien qu'il y ait de nombreux signes dans les médias et sur les réseaux sociaux que du chlore ou du sarin aient été utilisés".Il s'est refusé à donner le moindre détail sur "une éventuelle décision du commandant en chef (Donald Trump, NDLR) liée à la dernière attaque, qui est absolument inexcusable"."Je ne veux pas discuter de la situation actuelle car j'ai un devoir de confidentialité à l'égard de nos alliés en raison de la nature sensible des opérations militaires et de la nécessité de les garder secrètes".Le président américain Donald Trump a entretenu le flou sur des frappes en Syrie jeudi, annonçant sur Twitter qu'il lancerait une attaque "très bientôt ou pas si tôt que cela" en riposte à l'attaque chimique présumée dans la Ghouta orientale.(©AFP / 12 avril 2018 15h33)