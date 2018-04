Syrie: l'usage d'armes chimiques "tout simplement inexcusable" (Mattis)

Washington (Etats-Unis) - L'usage d'armes chimiques en Syrie est "tout simplement inexcusable", a estimé jeudi le ministre américain de la Défense Jim Mattis, rappelant la frappe de représailles contre le régime syrien menée il y a un an."Certaines choses sont tout simplement inexcusables, inadmissibles, et à l'encontre non seulement de la convention internationale sur les armes chimiques mais de l'humanité toute entière", a répondu M. Mattis, questionné au Congrès sur la position des Etats-Unis par rapport à la récente attaque chimique présumée en Syrie.Le chef du Pentagone a reconnu n'avoir aucune "preuve" de l'usage d'armes chimiques le 7 avril à Douma, près de Damas, faisant au moins quarante morts, "bien qu'il y ait de nombreux signes dans les médias et sur les réseaux sociaux que du chlore ou du sarin aient été utilisés"."Je pense qu'il y a eu une attaque chimique et nous recherchons les preuves", a-t-il ajouté, notant que les experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), qui s'apprêtent à se rendre en Syrie, auraient du mal à établir les responsabilités dans cette attaque."Nous ne saurons pas qui a fait ça", a-t-il noté. "Ils ne peuvent dire que s'ils ont trouvé des preuves ou pas". Et comme les gaz utilisés s'évaporent, "chaque jour qui passe rend plus difficile de confirmer" qu'il s'agissait bien d'une attaque chimique.M. Mattis est resté très discret sur les opérations envisagées. "Je ne veux pas discuter de la situation actuelle car j'ai un devoir de confidentialité à l'égard de nos alliés en raison de la nature sensible des opérations militaires et de la nécessité de les garder secrètes", a-t-il dit.Mais il a assuré que les Occidentaux feraient tout pour éviter les victimes civiles. "Nous ferons tout ce qui est humainement possible pour éviter ça", a-t-il assuré. "Ce que nous essayons de faire, c'est mettre un terme au meurtre d'innocents".En outre, l'idée est "d'éviter une escalade hors de contrôle, si vous voyez ce que je veux dire", a-t-il ajouté en réponse à une élue qui s'inquiétait d'une riposte éventuelle des forces russes déployées en Syrie.La perspective d'une action militaire des Etats-Unis, soutenus par la France et probablement le Royaume-Uni, s'inscrit dans un contexte de vives tensions avec la Russie. Les relations ont déjà été passablement dégradées par l'affaire de l'ex-espion Sergueï Skripal empoisonné par un agent innervant de type militaire le 4 mars à Salisbury, en Angleterre.M. Mattis a d'ailleurs mentionné l'affaire Skripal pour justifier la légalité de frappes punitives, qui n'ont pourtant été précédées d'aucune déclaration de guerre ni autorisées par l'ONU.Rappelant que la Convention internationale sur l'interdiction des armes chimiques interdit la fabrication, la mise au point, le stockage et l'usage de toute arme chimique, il a jugé qu'il était "dans l'intérêt de la civilisation, et certainement des Etats-Unis que cette convention soit respectée par ses signataires"."Ce qui s'est passé à Salisbury, en Angleterre, et ce qui se passe maintenant en Syrie, montre que ceci n'est pas anodin", a-t-il ajouté."Je pense que nous avons l'autorité pour nous occuper de ça", a-t-il répondu alors que certains élus soulignaient que tout acte de guerre doit être approuvé par le Congrès.(©AFP / 12 avril 2018 18h25)