Syrie: la Bolivie réclame une réunion jeudi du Conseil de sécurité

Nations unies (Etats-Unis) - La Bolivie a demandé la tenue jeudi d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies sur la menace d'une action militaire contre la Syrie, ont indiqué des diplomates mercredi.Figurant parmi les dix membres non-permanents du Conseil de sécurité et solide soutien de la Russie, la Bolivie explique que cette réunion à huis clos devrait porter sur "l'escalade récente de la rhétorique concernant la Syrie et la menace d'employer des actions unilatérales", d'après la demande consultée par l'AFP.Donald Trump a averti mercredi matin sur Twitter qu'une riposte occidentale était imminente après le bombardement chimique présumé en Syrie: les missiles "arrivent", a écrit le président américain."Que la Russie se tienne prête, car ils arrivent, beaux, nouveaux et 'intelligents!' Vous ne devriez pas vous associer à un Animal qui Tue avec du Gaz, qui tue son peuple et aime cela", a-t-il ajouté.Cette réunion devrait se tenir immédiatement après une rencontre consacrée aux efforts menés pour empêcher la prolifération des armes de destruction massive, prévu à 10H00 (14H00 GMT), selon des diplomates.La confrontation entre les Etats-Unis et la Russie sur le dossier syrien s'est durcie mardi à l'ONU.Faisant suite aux attaques chimiques présumées samedi à Douma en Syrie, qui ont fait au moins quarante morts, un triple vote mardi --rare à l'ONU la même journée et sur le même sujet-- sur deux textes russes et un texte américain n'a abouti à aucune adoption.Moscou, soutien indéfectible de Damas, a opposé son veto au Conseil de sécurité au projet de résolution américain visant à créer un mécanisme d'enquête indépendant sur le recours aux armes chimiques en Syrie. La Bolivie a également voté contre ce texte.(©AFP / 11 avril 2018 19h13)