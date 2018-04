Syrie: la Russie n'a trouvé aucune substance chimique à Douma (Lavrov)

Moscou - Les spécialistes russes qui ont enquêté à Douma, où le régime syrien est accusé d'avoir lancé une attaque chimique contre les rebelles, n'ont trouvé "aucune trace" de substance chimique, a assuré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov."Nos spécialistes militaires se sont déjà rendus sur place (...) Ils n'ont découvert aucune trace de chlore ou d'une quelconque substance chimique utilisée contre les civils", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.Une attaque chimique présumée à Douma, le dernier bastion aux mains des rebelles dans la vaste région de la Ghouta orientale, a fait samedi 48 morts selon les Casques Blancs, un groupe de secouristes en zone rebelle, et l'ONG médicale Syrian American Medical Society (SAMS), même si ces affirmations n'ont pas pu être vérifiées de source indépendante.Les Etats-Unis et la France avaient brandi la menaces de frappes en Syrie après ces accusations, M. Trump avertissant le régime et ses alliés, dont la Russie, qu'ils pourraient "payer le prix fort" pour l'attaque chimique présumée, qualifiant Bachar al-Assad "d'animal".Lundi, Damas et Moscou ont accusé Israël d'avoir mené la frappe sur la base syrienne.Mi-mars, Moscou avait accusé les rebelles syriens de préparer des "provocations" aux armes chimiques en Ghouta orientale pour servir de prétexte à des frappes de la coalition internationale menée par les Etats-Unis, y compris à Damas.Des frappes ont d'ailleurs visé tôt lundi une base militaire du régime dans le centre de la Syrie, imputées par Damas et Moscou à Israël."Il s'agit d'un développement très dangereux de la situation. J'espère qu'au moins les militaires américains et ceux des pays participant à la coalition menée par les Etats-Unis le comprennent", a ajouté M. Lavrov.La frappe contre l'aéroport du T-4, également connu sous le nom de Tiyas, dans la province centrale de Homs, a fait au moins 14 morts parmi les combattants prorégime, dont trois officiers syriens et des Iraniens, selon une ONG.(©AFP / 09 avril 2018 10h39)