Syrie: la Russie prête à "abattre les missiles" américains

Beyrouth (Liban) - La Russie, présente militairement en Syrie, est déterminée à "abattre" des missiles américains en cas de frappes contre ce pays du Proche-Orient, a averti l'ambassadeur russe au Liban, Alexander Zasypkin.Après une attaque chimique présumée samedi dans une ville rebelle imputée au régime syrien, le président américain Donald Trump a averti de frappes contre la Syrie.Dans un entretien accordé mardi soir à la chaîne télévisée du Hezbollah libanais, Al-Manar, l'ambassadeur russe a déclaré qu'"en cas de frappe américaine...les missiles seront abattus de même que les sources d'où ils ont été tirés".La Russie dispose de deux bases dans l'ouest de la Syrie, celle de Hmeimim où sont stationnés des avions de chasse et ses batteries antiaériennes, et celle de Tartous destinée aux forces navales mais qui dispose aussi de batteries de défense antiaérienne."Nous avons prévenu il y a quelques temps qu'il y aurait de telles provocations autour des armes chimiques et des préparatifs en vue de frappes militaires" en Syrie, a ajouté M. Zasypkin.Dans un tweet mercredi matin, M. Trump s'en est pris à la Russie, soutien indéfectible du régime de Bachar al-Assad, accusé d'être responsable d'une attaque chimique à Douma, près de Damas, ayant fait plus de 40 morts et des centaines de blessés, selon une ONG et des secouristes."La Russie jure d'abattre n'importe quel missile tiré sur la Syrie. Que la Russie se tienne prête, car ils arrivent, beaux, nouveaux et 'intelligents!' Vous ne devriez pas vous associer à un Animal qui Tue avec du Gaz, qui tue son peuple et aime cela", a menacé Donald Trump.(©AFP / 11 avril 2018 14h26)