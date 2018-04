Syrie: la mission visant à éradiquer l'EI "touche à sa fin" (Maison Blanche)

Washington - La Maison Blanche a estimé mercredi que la mission militaire visant à éradiquer le groupe Etat islamique (EI) en Syrie touchait à sa fin mais n'a cependant donné aucune indication sur un éventuel calendrier de retrait des troupes américaines.Quelques jours après les déclarations du président américain Donald Trump en faveur d'un retour rapide des quelque 2.000 soldats américains déployés dans ce pays, l'exécutif américain a publié un communiqué écartant de fait un départ à court terme de ces derniers."La mission militaire visant à éradiquer le groupe EI en Syrie touche rapidement à sa fin, l'EI étant presque complètement détruit", indique le texte, tout en ajoutant que les Etats-Unis et leurs partenaires restent déterminés "à éliminer la petite présence de l'EI en Syrie qui (...) n'a pas encore été éradiquée"."Nous continuerons à échanger avec nos alliés et amis concernant l'avenir", ajoute le communiqué diffusé au lendemain d'une réunion à la Maison Blanche rassemblant le président américain et son équipe de sécurité nationale."Nous attendons des pays de la région et au-delà, ainsi que des Nations unies, qu'ils travaillent en faveur de la paix et pour s'assurer que l'EI ne re-émerge jamais", ajoute la Maison Blanche qui n'évoque à aucun moment un retrait des troupes.Plusieurs responsables de l'administration américaine ont plaidé ces derniers jours pour une présence durable en Syrie tant que sa "stabilisation" n'est pas achevée.(©AFP / 04 avril 2018 15h55)