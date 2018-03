Syrie: la poche de Harasta dans la Ghouta "vidée" de ses rebelles (TV d'Etat)

Damas - La poche de Harasta dans la Ghouta orientale est désormais "vidée" de ses rebelles, après "la fin" des évacuations "de combattants et de leurs familles", a annoncé vendredi la télévision d'Etat syrienne.Avec la fin de cette opération, le régime de Bachar al-Assad contrôle désormais "plus de 90%" des territoires autrefois tenus par les insurgés dans la Ghouta orientale, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).Dans un bandeau, la télévision a fait part de "la fin des opérations de sortie des combattants et de leurs familles de Harasta", qui ont pris la direction de la province d'Idleb, dans le nord-ouest du pays en guerre.Ces évacuations sont intervenues après un accord parrainé par la Russie acceptant le départ de près de 7.000 personnes, des combattants et leurs proches.La poche de Harasta était autrefois tenue par le groupe islamiste Ahrar al-Cham."Par notre âme, par notre sang, nous sommes avec toi Bachar", ont scandé des soldats devant la caméra de la télévision, en périphérie des anciens territoires rebelles de Harasta.Le sort du dernier fief rebelle aux portes de Damas semble aujourd'hui définitivement scellé, alors qu'une autre poche, tenue par le groupe de Faylaq al-Rahmane, doit connaître à partir de samedi matin des évacuations similaires."Le dernier convoi quitte Harasta pour le nord de la Syrie (...), le régime contrôle plus de 90%" des territoires autrefois tenus par des rebelles dans la Ghouta orientale, a indiqué l'OSDH.Ces évacuations interviennent au terme d'une offensive meurtrière et dévastatrice, lancée le 18 février par le pouvoir de Damas avec son allié russe pour reconquérir l'intégralité des territoires rebelles aux portes de la capitale.Raids aériens et tirs d'artillerie quotidiens ont tué plus de 1.600 civils, selon l'OSDH, et ont fait des dizaines de milliers de déplacés.La grande inconnue reste Douma, la grande ville de la Ghouta, encore tenue par le groupe rebelle Jaich al-Islam, même si des négociations sont en cours, selon l'OSDH.(©AFP / 23 mars 2018 20h31)