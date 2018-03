Syrie: la télévision d'Etat annonce un deuxième "accord" d'évacuation de rebelles de la Ghouta

Damas - La télévision d'Etat syrienne a annoncé vendredi un deuxième accord d'évacuation d'une poche rebelle dans la Ghouta orientale, alors que le pouvoir de Damas est en passe de reconquérir les derniers secteurs tenus par les insurgés dans cette région proche de la capitale.L'accord prévoit "le transfert de près de 7.000 personnes, des combattants et leur familles" notamment des localités de Zamalka, Arbine et Aïn Tarma, contrôlées par le groupe rebelle Faylaq al-Rahmane, qui avait annoncé jeudi un cessez-le-feu en vue de négociations avec la Russie, allié du régime.Les premières évacuations auront lieu samedi matin, a précisé la télévision d'Etat.L'accord englobe aussi une partie du quartier damascène de Jobar, accolé au secteur tenu par Faylaq al-Rahmane.Les combattants, qui doivent abandonner une partie de leur armement, et leur famille devraient être évacués vers le nord syrien, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), qui a confirmé l'accord.L'annonce d'un accord intervient alors que des évacuations sont toujours en cours dans une autre poche rebelle de la Ghouta orientale, tenue par la faction salafiste Ahrar al-Cham.Au total, quelque 1.500 combattants de ce groupe et 6.000 membres de leur famille doivent quitter la localité de Harasta, d'après l'agence officielle Sana.Au terme d'une offensive meurtrière et dévastatrice lancée le 18 février, le pouvoir de Bachar al-Assad, soutenu par son allié russe, a déjà reconquis plus de 80% du dernier fief rebelle aux portes de Damas.Ses bombardements quotidiens ont tué plus de 1.600 civils et fait des dizaines de milliers de déplacés, selon l'OSDH.(©AFP / 23 mars 2018 13h39)