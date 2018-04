Paris (France) - Emmanuel Macron a estimé samedi qu'après les frappes en Syrie des Etats-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne, le Conseil de sécurité de l'ONU devait "maintenant reprendre, dans l'unité, l'initiative sur les plans politique, chimique et humanitaire".Le président français s'est entretenu successivement au téléphone avec le président américain Donald Trump et la Première ministre britannique Theresa May."Il s'est félicité de l'excellente coordination de nos forces avec celles de nos alliés britanniques et américains lors de l'opération contre les capacités chimiques du régime syrien, qui a atteint ses objectifs", a écrit l'Elysée dans un communiqué."Le Conseil de sécurité des Nations unies doit maintenant reprendre, dans l'unité, l'initiative sur les volets politique, chimique et humanitaire en Syrie, pour assurer la protection des populations civiles et pour que ce pays retrouve enfin la paix", a ajouté la présidence française."Sur chacun de ces sujets, la France continue à proposer et agir comme nous le faisons depuis onze mois", a-t-elle conclu.La Russie a n'a pas réussi samedi à faire adopter par le Conseil de sécurité des Nations unies son projet de résolution condamnant les frappes occidentales en Syrie tandis que les Etats-Unis affirmaient être "prêts à dégainer" de nouveau.La Russie n'a pas réussi samedi à faire adopter par le Conseil de sécurité une résolution condamnant les frappes américaines, françaises et britanniques en Syrie, ne recueillant pas les neuf voix nécessaires à son approbation.La France de son côté a annoncé le dépôt prochain d'une nouvelle résolution à l'ONU pour sortir de "l'impasse syrienne".Emmanuel Macron a pour la première fois ordonné une opération militaire d'envergure en décidant de procéder à des frappes, avec Washington et Londres, contre le régime syrien de Bachar al-Assad, responsable selon lui d'une attaque à l'arme chimique le 7 avril.Il donnera dimanche soir une grande interview sur BFM TV et le site internet Mediapart qui devrait être pour partie consacrée à cette opération militaire.(©AFP / 14 avril 2018 17h32)