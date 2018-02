Syrie: le Conseil de sécurité "très proche" de décider d'un cessez-le-feu (présidence koweitienne)

Nations unies (Etats-Unis) - Le Conseil de sécurité "continue de travailler sur des paragraphes" d'un projet de résolution imposant un cessez-le-feu en Syrie et "est très proche de son adoption", a déclaré vendredi son président en exercice, l'ambassadeur du Koweït, Mansour Al-Otaibi."On y est presque", a-t-il ajouté. Lors de sa déclaration solennelle, il était entouré des ambassadeurs représentant les neuf autres membres non permanents du Conseil de sécurité. Un geste destiné à montrer l'"unité" du Conseil pour obtenir un cessez-le-feu en Syrie, a-t-il précisé.Selon des diplomates, le texte négocié a subi plusieurs changements depuis sa version originale diffusée mercredi lorsque la Suède et le Koweït, co-signataires, ont appelé à un vote sans définir de date de scrutin.Les exclusions d'un cessez-le-feu pour les combats contre les groupes jihadistes Etat islamique et Al-Qaïda sont maintenues. A la demande de Moscou, elles intègrent aussi désormais "d'autres individus, groupes, entités associées avec Al-Qaïda et l'EI, ainsi que d'autres groupes terroristes désignés par le Conseil de sécurité".Dans le dernier texte toujours en discussions, la mention d'un délai de 48 heures à partir du début d'un cessez-le-feu, pour le début d'opérations humanitaires a été abandonnée, selon des sources diplomatiques.Les discussions porteraient désormais surtout sur un paragraphe relatif à l'imposition du cessez-le-feu, pour savoir s'il sera immédiat ou s'il entrera en vigueur 72 heures après l'adoption de la résolution, selon un diplomate.Et sur les "garanties" réclamées vendredi par Moscou sur le respect d'un cessez-le-feu par les groupes rebelles, notamment ceux dans la Ghouta orientale, cette enclave de la banlieue de Damas où 400.000 civils sont otages des feux croisés des belligérants.(©AFP / 23 février 2018 18h06)