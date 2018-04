Syrie: le régime annonce un accord pour une sortie des rebelles de Douma

Damas - Le régime syrien a annoncé dimanche un accord pour évacuer durant les prochaines 48 heures les combattants de Jaich al-Islam de Douma, dernière poche rebelle aux portes de Damas, a rapporté l'agence officielle Sana.Le groupe rebelle n'a pas réagi dans l'immédiat à cette annonce.Selon SANA, qui cite une "source officielle" non identifiée, les évacuations des combattants rebelles doivent se faire durant les prochaines 48 heures.Cette annonce intervient après un déluge de feu vendredi et samedi sur Douma qui a tué une centaine de civils selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Les secouristes et les rebelles ont en outre accusé le régime, qui a démenti, d'avoir lancé une attaque chimique sur Douma faisant des dizaines de morts.Douma est le dernier secteur sous contrôle des rebelles dans la vaste région de la Ghouta orientale, située aux portes de Damas et que le régime est déterminé à reprendre totalement coûte que coûte, avec l'aide de Moscou.Au terme d'une offensive meurtrière et dévastatrice lancée le 18 février, les forces du régime ont repris déjà 95% des secteurs rebelles dans la Ghouta."Un accord a été trouvé pour la sortie de tous les terroristes de Jaich al-Islam dans les 48 heures" pour rejoindre Jarablos, ville tenue par les rebelles dans la province d'Alep (nord), a précisé Sana. Les rebelles doivent en outre libérer les otages qu'ils détiennent aux termes de l'accord.En vue des sorties qui s'annoncent imminentes, "des dizaines de bus" sont déjà entrés dans Douma, précise la même source.Jusqu'à présent, Jaich al-Islam, miné par des divisions internes, n'a eu de cesse de marteler sa détermination à rester dans la Ghouta.Grâce à des accords d'évacuation négociés par Moscou, allié indéfectible de Damas, deux groupes rebelles ont déjà quitté la Ghouta. Plus de 46.000 combattants et civils ont ainsi été contraints de rejoindre par bus Idleb (nord-ouest), une des provinces échappant presque entièrement au régime.(©AFP / 08 avril 2018 13h15)