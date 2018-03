Syrie: le régime reprend deux localités rebelles dans la Ghouta

Beyrouth - Les forces du régime syrien ont repris samedi deux localités aux rebelles dans la Ghouta orientale, où le pouvoir de Bachar al-Assad poursuit une offensive pour reconquérir l'intégralité du dernier bastion insurgé aux portes de Damas, a rapporté une ONG.Les forces du régime ont repris les localités de Kfar Batna et Saqba, dans une poche rebelle de la Ghouta orientale contrôlée par le groupe islamiste Faylaq al-Rahmane que des milliers de civils continuent de fuir pour échapper aux violences, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).A la faveur d'une offensive lancée le 18 février avec l'appui de son allié russe, le régime de Bachar al-Assad a reconquis plus de 80% de l'enclave rebelle à l'est de Damas, selon une nouvelle estimation de l'OSDH, et les insurgés ne contrôlent plus que trois poches isolées.Dans la poche où est présent Faylaq al-Rahmane, qui compte quelque 8.000 combattants, les rebelles ne tiennent plus qu'une poignée de localités: Arbine, la plus grande, Zamalka, Hazeh, Aïn Tarma et des secteurs du quartier damascène de Jobar, selon l'OSDH."Les combattants se replient sur les localités encore sous le contrôle de Faylaq al-Rahmane", selon le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane, qui fait état de combats à la périphérie de ces localités.C'est principalement ce secteur, situé dans le sud de ce qui était l'enclave rebelle avant l'offensive du régime, que des milliers de civils fuient pour rejoindre des zones gouvernementales via un corridor, selon l'OSDH.Depuis jeudi, plus de 50.000 civils ont ainsi été déplacés selon l'OSDH, malgré la peur de représailles du régime pour certains.Face à l'avancée du régime, les principaux groupes rebelles de la Ghouta orientale -- les islamistes de Jaïch al-Islam, Faylaq al-Rahmane et Ahrar al-Cham-- se sont dits prêts vendredi à des "négociations directes" avec la Russie, sous l'égide de l'ONU, pour obtenir une trêve. Par le passé, ils avaient affirmé leur détermination à rester dans la Ghouta.Jaïch al-Islam contrôle une poche rebelle autour de la grande ville de Douma et Ahrar al-Cham une poche qui comprend une partie de la localité de Harasta.(©AFP / 17 mars 2018 16h34)