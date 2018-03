Syrie: le régime reprend plus du quart du fief rebelle dans la Ghouta

Les forces du régime syrien ont repris dimanche plus du quart de l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale, après une percée inédite favorisée par 15 jours de bombardements meurtriers et l'intensification de combats au sol.Assiégés depuis 2013 et touchés par de graves pénuries de nourriture et de médicaments, le dernier fief rebelle aux portes de Damas devrait recevoir lundi un premier convoi d'aides humanitaires, a annoncé l'ONU.Soutenu par la Russie, le pouvoir de Bachar al-Assad n'a jamais caché son intention de reconquérir le bastion rebelle dans la Ghouta orientale et ses 400.000 habitants.Il y a lancé le 18 février une campagne aérienne d'une rare violence qui a tué plus de 650 civils et qui constituait le prélude à une offensive terrestre.Dimanche, le régime a fait sa première annonce officielle concernant cette opération au sol, qui se déroule malgré une trêve quotidienne observée depuis mardi, sur initiative de Moscou.L'armée syrienne a "progressé sur plusieurs fronts", a reconnu une source militaire citée par l'agence officielle Sana, alors que depuis plusieurs jours déjà les combats sur le terrain se sont intensifiés.Les forces du régime ont ainsi capturé des secteurs dans l'est et le sud-est de l'enclave, jusqu'à prendre le contrôle de "plus de 25%" du fief rebelle, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH)."Les forces du régime poursuivent leur avancée" et se trouvaient dimanche à trois kilomètres seulement de Douma, la grande ville de la Ghouta, cible de raids aériens, a poursuivi l'ONG.Elles ont pris pied dans le centre de l'enclave, d'après la même source."La rapidité de cette progression est due au fait que les opérations se déroulent principalement dans des secteurs agricoles", a déclaré à l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.Malgré une trêve quotidienne de cinq heures (07H00-12H00 GMT), les bombardements se poursuivent et six civils ont été tués dimanche dans le pilonnage du régime, selon l'OSDH.L'initiative devait permettre l'évacuation de civils et de blessés, et l'entrée d'aides humanitaires dans un secteur touché par des centaines de cas de malnutrition."Un convoi de 46 camions transportant des aides médicales et de la nourriture pour 27.500 personnes" devrait finalement se rendre lundi dans la Ghouta, a annoncé le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU.Au total, "70.000 personnes dans le besoin" doivent bénéficier de ces aides, et un deuxième convoi doit être envoyé jeudi dans l'enclave rebelle.Dimanche, un correspondant de l'AFP a pu voir des habitants, femmes et enfants, jetés sur les routes par les frappes sur la localité de Beit Sawa, emportant de maigres biens sur des motos ou des camionnettes."Tout le monde est sur les route, il y a des destructions partout", lâche Abou Khalil, 35 ans, portant dans ses bras une petite fille blessée à une joue. "De nombreuses familles sont sous les décombres, les secouristes sont débordés".Dans les hôpitaux, les mêmes drames sont filmés au quotidien par les correspondants de l'AFP, avec des enfants en pleurs, des petits au visage ensanglanté, des hommes au crâne bandé et parfois couverts de poussière."Il y a beaucoup de peur, on ne peut que s'attendre à une catastrophe humanitaire", proclame Bachir, 25 ans, à Douma.La Syrie est ravagée depuis 2011 par une guerre complexe qui a fait plus de 340.000 morts. Grandement fragilisé, le régime d'Assad est parvenu à reprendre la main grâce à l'appui militaire de la Russie, mais aussi de l'Iran.Après avoir multiplié les victoires face aux rebelles et aux jihadistes, le pouvoir contrôle désormais plus de la moitié du territoire, et reste déterminé à reconquérir l'intégralité du pays.Le scénario dans la Ghouta orientale n'est pas sans rappeler celui de 2016 à Alep (nord), où les rebelles avaient dû abandonner leurs fiefs après un siège et des bombardements dévastateurs du régime et de Moscou.Malgré l'adoption fin février d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui réclame un cessez-le-feu de 30 jours dans toute la Syrie, les puissances internationales se sont révélées impuissantes face au bain de sang.Pour la Première ministre britannique Theresa May et le président américain Donald Trump, le régime syrien et la Russie ont "la responsabilité écrasante de la souffrance humaine déchirante" dans la Ghouta orientale, a indiqué Londres dans un communiqué.De son côté, le président français Emmanuel Macron a "fortement engagé" son homologue iranien Hassan Rohani "à exercer les pressions nécessaires sur le régime syrien pour mettre un terme aux attaques indiscriminées contre les populations", lors d'un entretien téléphonique.(©AFP / 04 mars 2018 19h00)