Syrie: les Kurdes promettent de se battre pour la "libération" d'Afrine

Qamichli (Syrie) - Les Kurdes de Syrie se sont engagés à se battre jusqu'à la "libération" d'Afrine, promettant de "frapper à chaque opportunité" les forces turques et leurs supplétifs syriens qui ont pris dimanche le contrôle de la ville kurde dans le nord-ouest syrien."La résistance à Afrine va se poursuivre jusqu'à la libération de chaque territoire d'Afrine", a mis en garde dans un communiqué envoyé à la presse l'administration semi-autonome kurde de la région, conquise par les forces d'Ankara.La Turquie a lancé le 20 janvier une opération militaire en territoire syrien dans le but de déloger de l'enclave d'Afrine la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG). Les forces d'Ankara et les rebelles syriens ont pris dimanche le contrôle de la grande ville du même nom.L'enclave kurde dans son intégralité est désormais sous le contrôle des forces turques et des rebelles syriens pro-Ankara, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).Cette région était autrefois un des trois cantons formant la "région fédérale" proclamée en 2016 sur les territoires de la communauté, contrôlés par une administration semi-autonome."Dans tous les secteurs d'Afrine, nos forces vont devenir un cauchemar permanent" pour les forces turques et les rebelles syriens, met en garde le communiqué des autorités locales kurdes."Notre guerre contre l'occupation turque (...) est entrée dans une nouvelle étape: nous passons d'une guerre de confrontation directe à une tactique d'attaques éclairs", précise le texte.(©AFP / 18 mars 2018 14h09)