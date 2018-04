Bruxelles - Les donateurs internationaux réunis à Bruxelles ont recueilli 4,4 milliards de dollars (3,6 mds EUR) en faveur de la Syrie pour l'année 2018, a annoncé mercredi le responsable des affaires humanitaires et des secours d'urgence de l'ONU."Ma meilleure estimation est que d'ici la fin de la journée nous aurons obtenu des engagements pour 2018 à hauteur de 4,4 milliards de dollars", a déclaré Mark Lowcock, lors d'une conférence de presse."C'est un bon début, même si nous aurions souhaité davantage", a soutenu M. Lowcock, en précisant que les Etats-Unis, un des plus importants contributeurs, n'avaient pas encore précisé le montant de leur engagement. "Nous allons devoir opérer des choix", a-t-il averti.Les organisateurs de la conférence espéraient recueillir au total 9 milliards de dollars (7,3 milliards d'euros) pour 2018. L'ONU avait chiffré les besoins à 3,5 milliards de dollars (2,8 mds d'euros) pour l'aide humanitaire en Syrie et à 5,6 (4,5 mds d'euros) pour soutenir les réfugiés dans les pays voisins."Les montants promis (mercredi) sont loin d'être négligeables. (...) Nous aurons des promesses supplémentaires d'ici à la fin de l'année", a assuré le responsable onusien.Un accord des Etats membres de l'Union européenne est attendu sur la facilité financière pour les réfugiés en Turquie, dont le montant est de trois milliards d'euros sur deux années.Certains donateurs comme l'Allemagne et la France ont pris des engagements sur plusieurs années. "Les promesses pour les années 2019 et suivantes atteignent 3,4 milliards de dollars", a ainsi précisé Mark Lowcock.(©AFP / 25 avril 2018 13h51)