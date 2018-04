Syrie: nouvel entretien Trump/Macron, qui souhaitent "une réaction ferme" (Elysée)

Paris - Emmanuel Macron et Donald Trump ont de nouveau discuté des attaques chimiques présumées commises à Douma en Syrie, les deux présidents souhaitant "une réaction ferme" de la communauté internationale, a annoncé l'Elysée dans la nuit de lundi à mardi.Pour la deuxième fois en deux jours, les présidents français et américain ont échangé au téléphone "sur les développements intervenus depuis les attaques chimiques du 7 avril contre la population de Douma dans la Ghouta orientale, et sur les débats en cours au Conseil de Sécurité" de l'ONU, a précisé l'Elysée."Ils ont réaffirmé leur souhait d'une réaction ferme de la communauté internationale face à ces nouvelles atteintes à l'interdiction des armes chimiques" et "sont convenus de rester étroitement en contact", selon la présidence française.Peu auparavant, Donald Trump a de nouveau fait planer la menace d'une action militaire imminente affirmant que les Etats-Unis répondraient "avec force" à une attaque chimique présumée en Syrie."Nous allons prendre une décision ce soir ou très bientôt", a-t-il ajouté. Son ministre de la Défense Jim Mattis n'a pas exclu des frappes contre la Syrie.(©AFP / 09 avril 2018 23h47)