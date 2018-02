Syrie: plus de 100 membres des forces prorégime tués dans des frappes de la coalition

Plus de 100 membres des forces loyales au régime syrien du président Bachar al-Assad ont été tués dans des frappes effectuées en état de "légitime défense" par la coalition antijihadiste menée par les Etats-Unis, a annoncé jeudi un responsable militaire américain."Nous estimons que plus de 100 membres des forces prorégime syriennes ont été tués au cours d'un affrontement avec les Forces démocratiques syriennes (la rébellion soutenue par Washington, ndlr) et les forces de la coalition", a déclaré ce responsable.(©AFP / 08 février 2018 08h45)