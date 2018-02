Syrie: plus de 400 civils tués en cinq jours dans la Ghouta orientale (OSDH)

Beyrouth - Plus de 400 civils, dont une centaine d'enfants, ont été tués en cinq jours de frappes aériennes et tirs d'artillerie du régime syrien et de son allié russe contre la Ghouta orientale, enclave rebelle assiégée près de Damas, a annoncé jeudi une ONG."Cinq jours de frappes aériennes et de tirs d'artillerie intenses ont tué 403 civils, dont 95 enfants", a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).Au moins 46 civils ont été tués dans la seule journée de jeudi, selon le directeur de l'Observatoire, Rami Abdel Rahmane.Le régime mène depuis dimanche une campagne de bombardements dévastateurs sur la Ghouta orientale, un secteur situé à l'est de Damas qu'il assiège depuis 2013 et qui est le dernier fief rebelle aux portes de la capitale syrienne.Le bilan des civils tués depuis dimanche s'est alourdi à cause des nouvelles frappes de jeudi et de la découverte sous des décombres de corps de civils tués la veille, a précisé M. Rahmane.Selon l'OSDH, 17 civils avaient été tués dimanche, 127 lundi, 128 mardi et 85 mercredi.D'après un journal proche du régime de Bachar al-Assad, cette nouvelle campagne de bombardements sur la Ghouta orientale est le prélude à une offensive terrestre des forces progouvernementales.Déclenché en 2011 par la répression de manifestations pacifiques par le régime de Bachar al-Assad, le conflit en Syrie s'est complexifié au fil des ans avec l'implication de pays étrangers et de groupes jihadistes, sur un territoire de plus en plus morcelé. Il a fait plus de 340.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.(©AFP / 22 février 2018 17h15)