Syrie: plus de 500 civils tués en sept jours dans le fief rebelle de la Ghouta

Beyrouth - Les raids du régime syrien ont tué en sept jours plus de 500 civils, dont 123 enfants, dans la Ghouta orientale, fief rebelle près de la capitale Damas bombardé sans cesse depuis le 18 février, a indiqué samedi une ONG.Le bilan a augmenté après la découverte de nouveaux corps sous les décombres et la mort de victimes supplémentaires samedi, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).Le déluge de feu du régime se poursuit samedi sur la Ghouta, alors qu'un vote est attendu samedi à 17H00 GMT au Conseil de sécurité de l'ONU sur une possible trêve d'un mois dans tout le pays."En sept jours, 505 civils ont été tués, dont 123 enfants", a indiqué à l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.Pour la seule journée de samedi, 29 civils ont été tués, dont 17 à Douma, la grande ville de la Ghouta, selon l'Observatoire.Cette nouvelle campagne aérienne dévastatrice a été lancée dimanche dernier par le régime en prélude à une offensive terrestre pour reprendre ce dernier fief contrôlé par les rebelles aux portes de Damas, un bastion du pouvoir.Soumis à un siège asphyxiant depuis 2013 par le régime, les quelque 400.000 habitants de la Ghouta subissent au quotidien pénuries de nourriture et de médicaments.(©AFP / 24 février 2018 12h08)