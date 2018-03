Syrie: pour les déplacés d'Afrine, le nouvel an kurde s'annonce lugubre

Rachida Ali venait d'emménager il y a quelques mois dans une nouvelle maison à Afrine. Après avoir fui l'offensive turque contre l'enclave kurde syrienne, elle célèbre mercredi un bien triste Norouz, le nouvel an kurde, loin de son "palais"."Cela aurait été plus facile de mourir que d'abandonner notre maison", lâche, d'une voix nouée par l'émotion, cette quadragénaire qui a trouvé refuge dans des territoires voisins dont les Kurdes et le régime syrien se partagent le contrôle.Elle fait partie des dizaines de milliers de civils qui ont fui Afrine, ville du nord-ouest syrien conquise dimanche par l'armée turque et des supplétifs syriens après deux mois de bombardements meurtriers sur l'enclave kurde.Chaque 21 mars, la famille célébrait Norouz à Afrine où tous les habitants allumaient des feux de bois et revêtaient des habits fleuris traditionnels colorés. Mais ce mercredi, les circonstances ne s'y prêtent pas."C'est une tragédie, un peuple exilé et perdu, qui ne sait pas ce qui l'attend", déplore Rachida, un voile lilas fleuri posé sur ses cheveux, installée à même le sol et entourée par des petits au visage joufflu.En l'écoutant parler, deux vieilles dames assises à ses côtés, devant un thé chaud, ne peuvent retenir leurs larmes, s'essuyant les yeux avec le foulard qui couvre leurs cheveux.Ils sont une cinquantaine à vivre dans cette maison de la localité d'Al-Ziyarah, à quelques dizaines de kilomètres d'Afrine. Des sacs en plastique et en jute bourrés d'affaires sont posés le long des murs. Des sachets de pain et des casseroles s'entassent près de matelas en mousse.