Syrie: premier convoi d'aides dans la Ghouta orientale depuis des raids meurtriers

Beyrouth - Des aides humanitaires sont arrivées mercredi dans la Ghouta orientale, a annoncé l'ONU, le premier convoi à entrer depuis fin novembre dans cette enclave rebelle à l'est de Damas visée la semaine dernière par des raids aériens particulièrement meurtriers du régime syrien."Premier convoi de l'ONU et du Croissant-Rouge syrien cette année pour la localité de Nachabiyé dans la Ghouta orientale pour distribuer de la nourriture, des provisions sanitaires et nutritives" à quelque 7.200 personnes, a indiqué le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) à Damas sur son compte Twitter.La semaine dernière, cinq jours de raids aériens ont fait plus de 250 morts et près de 775 blessés, un pic de violence sans précédent depuis plusieurs années dans la Ghouta orientale, pourtant régulièrement soumise à des bombardements du régime, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).Assiégés depuis 2013 par les forces du régime, les quelque 400.000 habitants de la Ghouta orientale subissent des pénuries de nourriture et de médicaments qui ont entraîné des centaines de cas de malnutrition, notamment chez les enfants.Aucune aide ne peut rentrer dans la Ghouta orientale sans le feu vert des autorités de Damas.Cette livraison dans la Ghouta intervient alors que l'ONU réclame avec insistance une trêve humanitaire d'un mois dans toute la Syrie pour pouvoir distribuer des aides et évacuer les blessés et malades dans un état critique.Plus de 13 millions de personnes, dont près de la moitié d'enfants, ont besoin d'aide humanitaire en Syrie, selon l'ONU.(©AFP / 14 février 2018 12h40)