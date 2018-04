Syrie: si l'attaque chimique se confirme, Assad et ses soutiens "devront rendre des comptes" (May)

Copenhague - Le régime de Bachar al-Assad et ses soutiens, dont la Russie, "devront rendre des comptes" si leur responsabilité est établie dans la dernière attaque chimique présumée sur la zone rebelle de la Ghouta (Syrie), a prévenu lundi la Première ministre britannique Theresa May."Le Royaume-Uni condamne fermement le recours aux armes chimiques dans quelque circonstance que ce soit et nous devons établir urgemment ce qui s'est passé samedi", a déclaré Mme May à l'issue d'un entretien à Copenhague avec son homologue danois Lars Lokke Rasmussen."S'ils sont reconnus responsables, le régime (syrien) et ses soutiens, dont la Russie, devront rendre des comptes", a-t-elle ajouté quelques heures avant la réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Syrie.Selon des affirmations de secouristes, non vérifiées de source indépendante, une attaque présumée aux "gaz toxiques" a fait au moins 48 morts samedi à Douma, dernière poche rebelle près de Damas que le régime cherche à reprendre pour parachever sa reconquête de la Ghouta orientale.Le gouvernement syrien et ses soutiens, notamment russe et iranien, ont démenti la responsabilité des forces gouvernementales.Pour Theresa May, si cette nouvelle attaque chimique était confirmée, "elle constituerait une illustration supplémentaire de la brutalité du régime d'Assad et de son insolent mépris pour son propre peuple et ses obligations légales de ne pas utiliser ce genre d'armes".(©AFP / 09 avril 2018 13h50)