Syrie: un convoi d'aide "en route" vers la Ghouta orientale

Genève - Un premier convoi d'aide humanitaire est "en route" vers la Ghouta orientale, où les quelques 400.000 habitants assiégés depuis 2013 par l'armée syrienne subissent de graves pénuries, a indiqué lundi le Comité international de la Croix-rouge."L'aide est enfin en route. Avec tant de souffrances, c'est une course contre la montre pour atteindre les gens de la Ghouta orientale", a tweeté le président du CICR, Peter Maurer.Quelques minutes plus tôt, Robert Mardini, chef des opérations du CICR au Moyen-Orient, avait lui aussi tweeté: "Enfin... Un convoi du Croissant-Rouge syrien, du CICR et de l'ONU transportant de l'aide désespérément nécessaire pour des dizaines de milliers de personnes se dirige vers la Ghouta orientale, en Syrie".Le convoi comprend 46 camions et transporte des aides médicales et de la nourriture pour 27.500 personnes, selon l'ONU.Il est arrivé au niveau du secteur d'Al-Wafidine, point de contrôle mis en place par les Russes et Syriens pour le couloir humanitaire vers la Ghouta orientale, a précisé dans un tweet Pawel Krzysiek, porte-parole du CICR en Syrie.Ce couloir est prévu dans le cadre d'une "pause humanitaire" quotidienne de cinq heures annoncée par la Russie et entrée en vigueur mardi dernier pour permettre l'acheminement des aides et la sortie de civils de cette enclave, située près de Damas.Un deuxième convoi doit être envoyé jeudi, selon l'ONU.Sur le terrain, les forces du régime syrien contrôlent désormais un tiers du fief rebelle dans la Ghouta orientale, où une offensive terrestre est en cours pour reprendre aux insurgés leur dernier bastion aux portes de la capitale Damas, a annoncé lundi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).Appuyé par l'allié russe, le régime de Bachar al-Assad n'a jamais caché sa détermination à reconquérir le fief rebelle, où les habitants vivent terrés dans des sous-sol pour échapper au pilonnage du régime.Déclenché le 15 mars 2011 par la répression de manifestations pacifiques prodémocratie, le conflit en Syrie a fait plus de 340.000 morts et jeté à la rue des millions de personnes.(©AFP / 05 mars 2018 10h18)