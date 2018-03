Syrie: un premier convoi d'aides entre dans le fief rebelle de la Ghouta

Un convoi d'aide est entré lundi dans l'enclave rebelle de la Ghouta orientale, pour la première fois depuis le début d'une offensive meurtrière du régime contre ce bastion insurgé en proie à un drame humanitaire.Le pouvoir de Bachar al-Assad contrôle désormais un tiers de ce fief rebelle d'une centaine de kilomètres carrés aux portes de Damas, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Lancée le 18 février, son offensive, notamment marquée par des bombardements d'ampleur inédite, a tué plus de 700 civils, d'après la même source.Appuyé par l'allié russe, le régime entend reconquérir l'intégralité de cette enclave où les 400.000 habitants, qui vivent terrés dans des sous-sols pour échapper aux frappes, subissent de graves pénuries de nourriture et de médicaments. Un "enfer sur terre", a estimé le chef de l'ONU.Lundi, un convoi comprenant une quarantaine de camions chargés d'aide médicale et de nourriture pour quelque 27.500 personnes est entré dans l'enclave, a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).L'agence onusienne a toutefois précisé n'avoir "pas été autorisée à charger de nombreuses aides médicales vitales". "Par conséquent, trois des 46 camions qui sont envoyés (...) aujourd'hui sont quasi-vides", a souligné une responsable d'Ocha à Damas, Linda Tom.Le convoi, composé de camions marqués du sigle du Croissant rouge syrien ou du Comité international de la Croix rouge (CICR), a quitté en matinée la périphérie de Damas avant de franchir le dernier barrage de contrôle des forces du régime, qui barre l'accès à l'enclave rebelle, a constaté un correspondant de l'AFP.Il s'agit du premier à parvenir aux habitants depuis que le régime a lancé le 18 février sa campagne aérienne d'une rare violence --même à l'échelle d'un pays ravagé depuis 2011 par une guerre ayant fait plus de 340.000 morts--.Aucune aide ne peut entrer dans la Ghouta orientale sans le feu vert du régime et les dernières à être parvenues aux habitants remontent à la mi-février.Au total, l'ONU a reçu les autorisations nécessaires pour distribuer des aides pour "70.000 personnes", et un second convoi est prévu jeudi.Ces aides interviennent alors qu'une trêve quotidienne de cinq heures a été décrétée par Moscou il y a une semaine dans la Ghouta. L'initiative, qui n'est que partiellement respectée, n'avait pas permis jusque-là l'évacuation de blessés et de civils, ainsi que l'entrée de convois humanitaires.Malgré cette trêve, le régime poursuit ses raids aériens et tirs d'artillerie, et les combats sur le terrain se sont en outre intensifiés ces derniers jours.Au moins 15 civils ont été tués dans la nuit ainsi que lundi matin dans des frappes visant plusieurs secteurs de la Ghouta, a indiqué l'OSDH.Dans la localité de Hammouriyé, 10 personnes ont péri dans le largage de barils d'explosifs, a ajouté l'ONG, qui dispose d'un vaste réseau de source dans le pays en guerre.Dans les hôpitaux, les mêmes drames sont filmés au quotidien par les correspondants de l'AFP, avec des enfants en pleurs, des petits au visage ensanglanté, des hommes au crâne bandé et parfois couverts de poussière."L'opération doit se poursuivre", a prévenu dimanche Bachar al-Assad, sourds aux appels des puissances occidentales.Ses forces contrôlent l'est et le sud-est de l'enclave et ont pris pied dans le coeur du fief rebelle, à deux kilomètres seulement de Douma, la grande ville de la région, selon l'OSDH."Les forces du régime progressent rapidement car les opérations se déroulent principalement dans des zones agricoles", a estimé le directeur de l'ONG, Rami Abdel Rahmane.L'objectif est de couper en deux le fief rebelle pour séparer le secteur nord, où se trouve Douma, du secteur sud, a-t-il avancé.L'enclave rebelle dans la Ghouta représente un tiers seulement de cette vaste région agricole. Les deux-tiers restant sont déjà aux mains du régime."Nous continuons de voir plus de combats, plus de morts", a déploré dimanche le coordinateur humanitaire régional de l'ONU pour la crise syrienne, Panos Moumtzis, dénonçant une "escalade de la violence"."Cette punition collective des civils est tout simplement inacceptable", a-t-il souligné.Le scénario dans la Ghouta orientale n'est pas sans rappeler celui de 2016 à Alep (nord), où les rebelles avaient dû abandonner leurs fiefs après un siège et des bombardements dévastateurs du régime et de Moscou.Grâce à l'appui militaire de la Russie, mais aussi de l'Iran, le régime d'Assad a multiplié les victoires face aux rebelles et aux jihadistes, jusqu'à reprendre le contrôle de plus de la moitié du territoire syrien.Malgré l'adoption fin février d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui réclame un cessez-le-feu de 30 jours dans toute la Syrie, les puissances internationales se sont révélées impuissantes face au bain de sang.(©AFP / 05 mars 2018 13h26)