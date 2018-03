Syrie: un premier convoi de rebelles de la Ghouta en route pour Idleb (TV d'Etat)

Un premier convoi de bus transportant des rebelles de la Ghouta orientale s'est mis en route jeudi soir pour rejoindre le nord-ouest de la Syrie, quittant des territoires insurgés aux portes de Damas, a annoncé la télévision d'Etat syrienne."Départ des bus transportant les combattants de Harasta en direction d'Idleb", dans le nord-ouest syrien, a annoncé un bandeau sur la télévision d'Etat syrienne.Ces bus, qui transportent également des civils, se sont mis en route après plusieurs heures d'attente sur la ligne de démarcation entre le territoire rebelle de Harasta, à l'est de Damas, et le secteur gouvernemental.Il s'agit de la première évacuation de rebelles de la Ghouta orientale, cible depuis le 18 février d'une offensive meurtrière du régime de Bachar al-Assad.Elle intervient en vertu d'un accord parrainé par la Russie entre le régime et le groupe rebelle islamiste Ahrar al-Cham, qui contrôle la poche rebelle de Harasta.Un correspondant de l'AFP a vu des bus transportant des combattants et des civils quitter la ligne de démarcation.Au total, 1.580 personnes, dont 413 combattants, ont quitté jeudi la poche rebelle de Harasta à bord de trente bus, selon l'agence officielle Sana.Deux autres poches rebelles subsistent dans la Ghouta orientale, alors que le pouvoir de Bachar al-Assad a déjà reconquis plus de 80% du dernier fief des insurgés aux portes de Damas.L'évacuation pourrait durer plusieurs jours, a prévenu le porte-parole d'Ahrar al-Cham, Munzer Fares.Quelque 1.500 combattants et 6.000 membres de leur famille doivent quitter la poche en plusieurs vagues, selon Sana.(©AFP / 22 mars 2018 18h56)