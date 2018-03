Syrie: une combattante britannique pro-kurde tuée à Afrine (porte-parole)

Beyrouth - Une combattante britannique engagée aux côtés des forces kurdes a été tuée lors de l'offensive menée par la Turquie dans la région syrienne d'Afrine, a indiqué lundi à l'AFP une porte-parole de ces forces.Anna Campbell a été tuée la semaine dernière dans l'enclave d'Afrine, dans le nord-ouest de la Syrie, cible d'une offensive d'Ankara et de supplétifs syriens depuis deux mois, a indiqué Nisrine Abdallah, porte-parole des Unités de protection de la femme (YPJ)."Elle a été tuée le 15 mars dans un bombardement turc" sur le front, près de la ville d'Afrine, a-t-elle ajouté, précisant que la jeune femme avait 27 ans."Nous avons appris sa mort hier et nous avons pris contact avec ses parents."Ankara a lancé le 20 janvier une offensive dans l'enclave kurde d'Afrine pour chasser de sa frontière la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG).Les forces turques et leurs supplétifs syriens contrôlent désormais toute l'enclave après la capture dimanche de son chef-lieu. Ils ont rapidement progressé dans la ville après le retrait des combattants kurdes.Selon la porte-parole, Anna Campbell avait rejoint les YPJ en mai 2017 et n'a été mobilisée sur le front que ce mois-ci. Après le début de l'offensive turque sur Afrine, "elle a insisté pour être envoyée là-bas", a précisé Mme Abdallah."Nous avons beaucoup discuté avec elle, mais elle nous a mis devant un ultimatum: +Soit j'abandonne la révolution soit je vais à Afrine+", a affirmé la porte-parole.Des centaines de combattants étrangers ont rejoint les rangs des YPJ et des YPG en Syrie, notamment lors des combats contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI).Au moins deux ont été tués le mois dernier dans l'offensive contre Afrine.Les combattants kurdes, alliés de Washington, ont souvent été décrits comme le fer de lance de la lutte contre les jihadistes.(©AFP / 19 mars 2018 13h33)