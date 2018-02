Syrie: une force arabo-kurde confirme détenir le jihadiste Kotey

Amouda (Syrie) - Une force syrienne arabo-kurde soutenue par les Etats-Unis a confirmé vendredi avoir arrêté le jihadiste britannique Alexanda Amon Kotey le mois dernier alors qu'il tentait de fuir la Syrie en direction de la Turquie."Nous avons capturé des commandants importants (du groupe jihadiste Etat islamique). L'un d'eux est Alexanda Kotey" a déclaré à l'AFP le porte-parole des Forces démocratiques syriennes (FDS), Redur Khalil, dans la ville de Amouda, dans le nord-est de la Syrie."Il a été capturé par une unité antiterroriste le 24 janvier, dans la campagne près de Raqa", l'ex-"capitale" de l'EI en Syrie, a-t-il précisé. Il tentait de fuir vers la Turquie "en coordination avec ses amis et ses contacts du côté turc".Né en décembre 1983, cet homme qui possède les nationalités britannique, ghanéenne et chypriote, est soupçonné d'avoir fait partie d'une "cellule d'exécution" de l'EI surnommée "The Beatles" et active dans le nord de la Syrie.Jeudi, un responsable militaire américain avait annoncé l'arrestation par les FDS de deux jihadistes britanniques, membres de cette "cellule d'exécution" de l'EI dont Alexanda Amon Kotey. L'Homme serait passé par Raqa, avait précisé ce responsable.Les FDS, qui comptent des combattants kurdes et arabes, ont chassé les jihadistes de l'EI de Raqa à la mi-octobre 2017, avec l'aide de la coalition internationale conduite par Washington.La chute de Raqa, qui a suivi celle de Mossoul, le fief des jihadistes en Irak voisin, a signé l'écroulement du "califat" autoproclamé en 2014 par l'EI sur les vastes territoires alors conquis en Syrie et en Irak.Selon le porte-parole des FDS, le jihadiste "est interrogé" mais il n'a pas précisé par qui. "Nous pensons qu'il faisait partie d'un groupe qui torturait des otages étrangers", a-t-il indiqué.En revanche, il a affirmé n'avoir aucune information sur le second jihadiste mentionné par le responsable américain, El-Shafee el-Sheik.L'année dernière, le département d'Etat américain avait indiqué que Alexanda Kotey avait "vraisemblablement" participé à des exécutions et appliqué "des méthodes de torture exceptionnellement cruelles dont des décharges électriques".Il est soupçonné d'être lié au jihadiste Britannique Mohammed Emwazi, lui aussi membre de la cellule "The Beatles".Ce dernier était connu pour ses vidéos de décapitation d'otages qui avaient marqué l'opinion publique en 2014 et en 2015, sur lesquelles il apparaissait couteau de boucher à la main et vêtu de noir. Surnommé "Jihadi John", il a été tué en novembre 2015 par un bombardement à Raqa.Un quatrième membre présumé de la "cellule d'exécution", Aisne Davis Davis, est détenu en Turquie.(©AFP / 09 février 2018 16h11)